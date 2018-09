En próximas fechas hará una contrapropuesta Irlanda y la relación económica futura los principales escollos

Theresa May critica con dureza a sus hasta ahora socios de la Unión Europea. Les reprocha su fría reacción a la propuesta que ha formulado para el Brexit. May deja claro que no está dispuesta en ningún caso a desoír el resultado del referéndum ni a “romper” el país.

Pide respeto

En una breve comparecencia, May ha denunciado que, durante las negociaciones Reino Unido ha tratado a la UE “con respeto” y por tanto “espera lo mismo” de la otra parte ya que está en juego “una buena relación” una vez se produzca la salida del bloque.

En este sentido considerado “inaceptable” que los socios europeos hayan rechazado su propuesta de divorcio “sin ofrecer explicaciones detalladas y sin hacer una contrapropuesta”. Por ello, ha pedido a la UE que aclare cuáles son los puntos de fricción y “cuál es la alternativa para que podamos discutirlas”. “Hasta que lo hagamos, no podremos hacer progresos”, ha añadido.

La primera ministra ha dicho que los dos principales obstáculos en la negociación son la futura relación económica entre Reino Unido y la UE y la frontera entre el Úlster e Irlanda.

Busca una alternativa

May ha reiterado que pretende formular “una alternativa que preserve la integridad de Reino Unido” pero ha dejado claro a los líderes europeos que en una negociación como la del Brexit “ninguna parte debería pedir lo inaceptable para la otra”. “Nosotros no podemos aceptar nada que amenace la integridad de nuestra unión igual que ellos no pueden aceptar nada que amenace su integridad”, ha subrayado.

“Cualquier cosa que no respete el referéndum o que divida de forma efectiva nuestro país en dos sería un mal acuerdo y siempre he dicho que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo”, ha señalado, pero ha dicho seguir apostando por uno y por ello lleva dos años trabajado “día y noche” para lograrlo.

“Nadie quiere un buen acuerdo más que yo”, ha asegurado la primera ministra. “Pero la UE debe tener claro que no revocaré el resultado del referéndum”, que ha calificado del “mayor ejercicio democrático” realizado en el país, “ni romperé mi país”. “Necesitamos un compromiso serio para resolver los dos grandes problemas en las negociaciones. Nosotros estamos dispuestos”, ha remachado.