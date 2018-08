Sánchez evita en dos ocasiones decir que Venezuela es una dictadura: “No se puede decir que es una democracia”

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una entrevista realizada por el periódico chileno El Mercurio. Pedro Sánchez ha toreado las preguntas de una periodista chilena sobre Venezuela: "Yo diría que no es una democracia, es evidente"

Pedro Sánchez ha evitado decir que Venezuela es una dictadura ante la prensa chilena. Para evitar calificar a Nicolás Maduro como un dictador, el dirigente español ha dicho que “no se puede decir que Venezuela sea una democracia cuando hay presos políticos”.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una entrevista realizada por el periódico chileno El Mercurio, tras su visita a la capital del país, Santiago de Chile. Mientras su homologo chileno, Sebastián Piñera, decía de forma taxativa que Venezuela “dejó de ser una democracia”, Sánchez buscaba la manera de que por su boca no saliera la palabra dictadura limitándose a descartar cualquier injerencia de España en Venezuela.

Según se ha sabido, la periodista de El Mercurio que entrevistó a Sánchez insistió hasta en dos ocasiones con preguntas claras sobre si el Presidente de España calificaría Venezuela como un régimen dictatorial. Y en las dos ocasiones, el socialista ha toreado las preguntas: “Yo diría que no es una democracia, es evidente” ha respondido sin llegar a decir lo evidente.

En este sentido, también aseguró que no hay respeto a los derechos humanos. “Bueno, el que haya presos políticos es el ejemplo máximo de que no se están respetando los derechos más fundamentales, como son los derechos del ejercicio político. La discrepancia no es tanto de diagnóstico, sino de solución al problema, y creo que lo que se tiene que propiciar en Venezuela es un diálogo entre venezolanos”, añadió.

Reproducción parcial de la entrevista a Pedro Sánchez en ‘El Mercurio’ (Chile)

-¿Usted personalmente cree que en Venezuela aún hay una democracia?

“Yo creo que en Venezuela no se puede decir que hay una democracia cuando hay presos políticos”.

-Ni respeto a los derechos humanos.

“Ni respeto a los derechos humanos. Bueno, el que haya presos políticos es el ejemplo máximo de que no se están respetando los derechos más fundamentales, como son los derechos del ejercicio político. La discrepancia no es tanto de diagnóstico, sino de solución al problema, y creo que lo que se tiene que propiciar en Venezuela es un diálogo entre venezolanos”.

-¿Diría que el régimen de Maduro es una dictadura?

“Yo diría que no es una democracia, es evidente”.

-¿Es una dictadura entonces?

“No es una democracia cuando hay presos políticos”.

Diálogo como solución a la crisis migratoria

Venezuela será uno de los asuntos que Sánchez trate con Duque. El Gobierno español cree que la solución sólo podrá venir del diálogo, aunque ve todavía lejana la posibilidad de que, en un futuro cercano, se retomasen conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, cada vez más dividida.

A pesar de los malos pronósticos, el Ejecutivo de Sánchez cree que España nunca puede renunciar a alentar ese diálogo. Y por eso se dispone a promover en la UE debates con una visión más constructiva sobre cómo se podría ayudar a Venezuela y que vayan más allá de las sanciones contra funcionarios del régimen a los que se les prohíbe entrar en la UE y a quienes se congelan los bienes que pudieran tener en territorio comunitario, adelantan las fuentes diplomáticas.