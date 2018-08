Al menos cuatro muertos en un tiroteo en un torneo de videojuegos en Florida

Al menos cuatro personas han muerto durante un tiroteo producido en un torneo de videojuegos en Florida. Ha sido en la ciudad de Jacksonville, donde se estaba celebrando una competición organizada por CompLexity Gaming. Otras once personas han resultado heridas.

An update from the Jacksonville Madden event:

There appears to have been a shooting at the event, and @YoungDrini was grazed in the hand. He is away from the scene and safe.

— compLexity Gaming (@compLexity) August 26, 2018