La Orquesta Real de Países Bajos despide a su director acusado de abusos sexuales

El director de la Orquesta Real de Concertgebouw de Amsterdam, Daniele Gatti, ha sido despedido por conducta “inapropiada” tras ser acusado por varias mujeres de acoso sexual, según informa la institución en un comunicado.

Las primeras acusaciones aparecieron en un artículo publicado el pasado 26 de julio en el diario ‘Washington Post’, en el que varias cantantes acusaron a Gatti de comportamientos inadecuados como manoseos y otras prácticas.

Aunque en un primer momento Gatti –quien se unió a la Orquesta Concertgebouw en 2016– no pudo ser localizado para incluir su versión en el citado artículo, tras su publicación emitió una disculpa a “todas las mujeres que he conocido en toda mi vida“, especialmente a aquellas que creyeran que no habían sido tratadas con “el respeto y dignidad que merecían”.

En el artículo, el director fue acusado por el Washington Post de acosar a dos mujeres en sus camerinos, en una ocasión en Chicago (Estados Unidos) y la otra en Bolonia (Italia), en la década de 1990.

“Desde la publicación del artículo en el Washington Post, un número de colegas mujeres de la Orquesta Real Concertgebouw reportaron experiencias con Gatti, que son consideradas inapropiadas considerando su posición como director”, añade ahora la orquesta en un comunicado.

“La Orquesta Real Concertgebouw ha terminado la cooperación con el director Daniele Gatti con efecto inmediato”, agrega el texto, en el que se precisa que las acusaciones han “dañado irreparablemente la relación de confianza entre la orquesta y el director”. Gatti será reemplazado por otros músicos en los próximos conciertos.