Trump dice que la UE “es un enemigo” y Tusk replica que eso son “fake news”

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este domingo durante una entrevista que la UE “es un enemigo” debido a sus políticas comerciales. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha respondido de inmediato que ambas partes son “los mejores amigos” y quien diga lo contrario está difundiendo “noticias falsas”.

Durante una entrevista en la CBS, el periodista Jeff Glor preguntó a a Trump a quién considera su mayor enemigo a nivel global. Trump respondió entonces que a la UE. “Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo por lo que nos han hecho en lo que respecta al comercio. Puede que no creas que la Unión Europea es un enemigo, pero es un enemigo”, ha apuntado desde su campo de golf de Escocia.

“Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económico. Está claro que son enemigos, pero eso no significa que sean malos”, ha añadido. “No significa nada. Significa que son competitivos. Ellos quieren hacerlo bien y nosotros queremos hacerlo bien”, ha argumentado.

Tusk ha respondido a través de Twitter: “Estados Unidos y la UE son los mejores amigos. Quien diga que somos enemigos está difundiendo noticias falsas”, ‘fake news’, una expresión muy utilizada por Trump para atacar a la prensa no afín.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.

— Donald Tusk (@eucopresident) July 15, 2018