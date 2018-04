Rajoy evita dar su apoyo a una intervención militar en Siria tras el supuesto ataque químico en Duma

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha evitado este viernes dar su apoyo a una operación militar en Siria en respuesta al supuesto ataque químico por parte del régimen sirio en la ciudad de Duma y ha insistido en que, a su modo de ver, la única solución al conflicto pasa por un acuerdo entre todos los sectores.

“Mi posición es no adelantar acontecimientos, aquí no se ha producido ningún ataque con misiles en los últimos tiempos”, ha dicho en rueda de prensa junto al primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, preguntado por la posibilidad de un ataque estadounidense con apoyo británico y francés. Rasmussen sí avanzó el jueves su apoyo político, aunque no participará si se produce.

“Los enemigos son los terroristas”

Rajoy no ha querido tampoco comentar la posición de otros países y se ha limitado a insistir en que desde hace mucho su posición es que “la única salida razonable y sensata a la situación de Siria es que el enviado especial de la ONU logre llegar a un entendimiento de todos los sectores y se fije con claridad cuáles son los auténticos enemigos, que son los terroristas”.

En el caso de que se acredite que ha habido un ataque con armas químicas, ha proseguido, solo se puede “decir que ojalá no se produzca nunca más”. “Hemos visto imágenes de niños y de mujeres verdaderamente dramáticas que dicen muy poco del ser humano”, ha reconocido.

Sin embargo, frente a quienes se han mostrado partidarios de una respuesta militar rápida, Rajoy ha apostado por que “la ONU siga adelante con su trabajo, con su esfuerzo”, para que no sea necesario volver a tratar un asunto así.