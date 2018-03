Al menos cuatro muertos y 26 heridos por el incendio de un centro comercial en Siberia

Al menos cuatro personas han muerto (tres niños, en lugar de los cuatro de los que se informó en principio, y una mujer) y otras 26 personas han resultado heridas en un incendio declarado este domingo en un centro comercial en la provincia rusa de Kemerovo en Siberia, según han informado fuentes de seguridad regionales a la agencia oficial de noticias RIA Novosti.

El Comité de Investigación ruso ha precisado que todos los muertos eran niños visitantes del centro, una superficie de 1.500 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad. Una veintena de personas tuvieron que ser rescatadas.

There is a fire in a mall in Kemerovo, Siberia and people jumping from the windows 🙁 pic.twitter.com/a4DMqdPQNS

