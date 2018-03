La actriz de ‘Sexo en Nueva York’ Cynthia Nixon anuncia que se presentará a gobernadora del estado

La actriz y activista Cynthia Nixon, conocida por su papel en la serie ‘Sexo en Nueva York’, ha anunciado este lunes su intención de presentarse a las elecciones a gobernadora del estado de Nueva York. “Adoro Nueva York y hoy anuncio mi candidatura a gobernadora”, ha publicado Nixon, de 51 años, en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Nixon tendrá que enfrentarse al actual gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, una batalla que se decidirá en las primarias demócratas previstas para dentro de seis meses. El objetivo parece intentar rivalizar con Cuomo proponiendo un giro a la izquierda.

Nixon nunca ha ocupado un cargo público y ha elegido una primera batalla política muy dura, ya que Cuomo lleva dos mandatos como gobernador y cuenta con más de 30 millones de dólares para su campaña. Por el momento, Nixon ha abierto una página en Internet para aportaciones y una web de campaña.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018