El opositor ruso Navalni acusa a Sobchak de enfrentarse a Putin en las elecciones a cambio de dinero

El dirigente político opositor ruso Alexei Navalni ha acusado este domingo electoral a la candidata presidencial Xenia Sochak de recibir “un montón de dinero” a cambio de presentarse a las elecciones presidenciales de este domingo.

“Vino a visitarme a las dos de la noche y me dijo: ‘me proponen un montón de dinero para que me postule, no sé que hacer'”, ha afirmado Navalni durante un debate con la propia Sochak en el canal de Youtube de Navalni.

Sobchak ha respondido acusando a Navalni de mentiroso. Anteriormente, Sobchak había ofrecido a Navalni –inhabilitado judicialmente para los comicios presidenciales de este domingo– unirse para colaborar políticamente, a lo que este se negó. “Todo lo que haces es repugnante y hipócrita”, ha opinado Navalni.

Los primeros resultados apuntan a que Putin ha ganado las elecciones y seis años más en el Kremlin con más del 70 por ciento de los votos. Sobchak ha obtenido el 1,39 por ciento de los sufragios.