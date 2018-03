El abogado de Leopoldo López: “La policía intervino con armas largas en su casa sin orden judicial”

El abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutierrez, ha hablado con OKDIARIO en el evento que este jueves ha celebrado el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo sobre Internacionalización y Derechos Humanos, el caso de Venezuela.

Pregunta: ¿Cómo se sienten recibidos en España?

J.C. Gutierrez: Es un recibimiento estupendo, especialmente de Cremades & Calvo-Sotelo. Frente a la situación tan grave que hemos vivido en Venezuela, tener la posibilidad de estar aquí en España, seguir trabajando en derechos humanos, seguir trabajando por mi país y exigir justicia y libertad, pues es lo mejor que puedo pedir en estos momentos de mi vida.

P: Usted es el abogado de Leopoldo López. Ahora mismo está en prisión, aunque en casa, sin embargo, no está todo lo tranquilo que debería estar en una casa. Hace poco hubo un susto.

J.C. Gutierrez: Sí. Independientemente de que Leopoldo esté en su hogar, han transformado su residencia en una prisión, vulnerando una serie de derechos fundamentales que no guardan relación con lo que constituye en esencia un arresto domiciliario.

La semana pasada tuvimos una incursión policial, con armas largas, con agentes de grupos de élite, sin orden judicial ni ningún tipo de justificación, lo que constituye un grave atropello y violación de los derechos humanos. Tuve que trasladarme a Caracas a denunciar esa situación. Afortunadamente ha sido corregida, pero Leopoldo López está a merced de un sistema judicial y gubernamental que no respeta los derechos humanos, que no respeta el estado de derecho y tenemos una gran preocupación con él. Cualquier cosa pudiera sucederle bajo tales circunstancias.

Pregunta: Se ha pasado de la tortura física a la psicológica.

J.C. Gutierrez: Indiscutiblemente. Eso lo hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional y ante instancias internacionales. Aquí se han producido actos de tortura psicológica y tratos crueles, inhumanos y degradantes que están condenados por los pactos internacionales de los derechos humanos.

Pregunta: Y usted, como abogado, cuando ve que partido políticos como Podemos, con políticos como Pablo Iglesias, no lo condenan, ¿qué es lo que piensa?

J.C. Gutierrez: Las violaciones de derechos humanos son de carácter universal. Cuando existe una violación de los derechos humanos en Birmania, en China, o en cualquier país del mundo, nosotros tenemos que alzar la voz.

Lo que afecta a cualquier ciudadano del mundo en lo que respecta a sus derechos fundamentales nos afecta a todos. Si nosotros permitimos una situación de esa naturaleza, en cualquier momento podemos ser nosotros las víctimas. Y, obsérvense en el espejo de lo que ha sido un país como Venezuela, un gran país en la destrucción total como se encuentra en la actualidad.

Pregunta: ¿Se le pueden considerar elecciones a lo que se va a celebrar el próximo 20 de mayo?

J.C. Gutierrez: No. Absolutamente no. Las elecciones son un acto de democracia y un acto de libertad, y tienen que garantizarse principios de transparencia y de equidad que bajo los parámetros bajo los que está convocado ese proceso, no pueden catalogarse bajo ningún concepto, al menos bajo mi punto de vista jurídico, como un proceso de elecciones.

Pregunta: Para soñar un poco, ¿qué es lo mejor que le podría pasar en el corto plazo a Venezuela?

J.C. Gutierrez: Lo mejor que puede pasar es que logremos recuperar nuestro país. Que los venezolanos, con nuestro esfuerzo, podamos recuperar los canales democráticos, recuperar el estado de derecho y que exista justicia. El panorama no resulta alentador, la situación está cada día más complicada, cada día mueren más personas, cada día existe una situación generalizada de crisis. Sin embargo, nosotros vamos a insistir, porque tenemos la convicción de que más temprano que tarde vamos a recuperar la democracia en Venezuela.