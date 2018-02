La ex fiscal general de Venezuela dice que recibió presiones de Cabello para procesar a Leopoldo López

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz ha asegurado este jueves que el número dos del ‘chavismo’, Diosdado Cabello, la presionó para que procesara al líder opositor Leopoldo López, que finalmente fue condenado a casi 14 de años de cárcel que ahora cumple bajo arresto domiciliario.

“Me presionaron para que yo dijera que el autor de la muerte de Bassil da Costa y Juan Montoya era Leopoldo. Me presionó Diosdado Cabello”, ha dicho en una entrevista concedida a la emisora colombiana Blu Radio en alusión a dos de los fallecidos durante las revueltas opositoras de 2014, que se saldaron con 43 muertos y miles de detenidos.

Ortega Díaz ha contado que el fiscal del caso -que recibía “instrucciones” de “una de las personas que estaba al servicio del Gobierno”- decidió imputar al jefe de Voluntad Popular por homicidio y terrorismo, cargos que ella consideró exagerado.

La que fuera jefa del Ministerio Público ha denunciado que el caso de López no fue único. “Ellos en muchas ocasiones me presionaron y yo no cedí ante esas presiones. Me presionaban llamándome, incluso el mismo Nicolás Maduro”, ha relatado.

El fiscal de la causa contra López, Franklin Nieves, confesó, una vez exiliado en Miami, que había fabricado las pruebas contra el líder opositor porque la orden desde el Palacio de Miraflores era condenarle por delitos graves.

López fue condenado en 2014 a casi 14 años de cárcel por incitar a la violencia en las protestas contra el Gobierno de ese mismo año. El opositor venezolano fue puesto bajo arresto domiciliario -bajo condición de no hacer declaraciones políticas- el pasado mes de agosto tras pasar tres años en la prisión militar de Ramo Verde.

Por otro lado, Ortega Díaz se ha referido a la reciente decisión de la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, de abrir un examen preliminar a Venezuela por el uso de la fuerza contra manifestantes y los malos tratos a detenidos.