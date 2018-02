El ‘sí’ gana en todas las preguntas del referéndum en Ecuador que rompe con la era Correa

El ‘sí’ ha ganado en las siete preguntas que se han sometido a referéndum este domingo en Ecuador, con más de un 60 por ciento de media, según los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que da vía libre al actual mandatario, Lenín Moreno, para desvincularse completamente de su antecesor y padrino político, Rafael Correa.

La pregunta que más apoyo ha conseguido (73,92 por ciento) ha sido la primera, que propone una enmienda constitucional “para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política y con la pérdida de sus bienes”.

Le sigue en votos (73,74 por ciento) la pregunta que plantea “enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños y adolescentes”, en un país y una región donde los abusos sexuales a menores, incluso dentro del hogar, están muy extendidos y gozan de cierta impunidad.

La tercera más popular ha sido la que sugiere otra enmienda constitucional para “prohibir sin excepción la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos”, seguida de la que aboga por aumentar “la zona intangible” del Parque Nacional Yasuní, con un 67,46 por ciento.

Estas cuestiones tendrían por objetivo meterse en el bolsillo a las poblaciones indígenas, uno de los colectivos que catapultó a Correa al Palacio de Carondelet en 2007 pero que luego dio la espalda al Gobierno porque abrió la selva ecuatoriana a la explotación de hidrocarburos y la extracción de minerales.

Con un 64,34 por ciento, los ecuatorianos han dado luz verde a otra enmienda de la Carta Magna “para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, (…) dejando sin efecto la reelección indefinida”, cuya aprobación impulsó el propio Correa en 2015.

Además, un 63,22 por ciento ha apoyado derogar la llamada Ley de Plusvalía “para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos”, en lo que sería un intento de Moreno de reconciliarse con la clase media ecuatoriana, según ha contado a Europa Press la experta en América Latina del CIDOB, Anna Ayuso.

Al final de la tabla (63,17 por ciento) se sitúa la pregunta para “reestructurar” el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, “dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros” y ampliar sus facultades para que pueda evaluar y cesar a las autoridades que designa.

“Golpe de Estado”

Correa ha denunciado que con la victoria del ‘sí’ se ha perpetrado un “golpe de Estado” porque da a Moreno el control de casi todos los poderes y veta a sus principales rivales políticos, incluido él.

El ex presidente ha advertido de que las preguntas se aplicarán con carácter retroactivo. Eso supone que, una vez eliminada la reelección indefinida, no podrá volver a competir por Carondelet porque se tendrán en cuenta sus anteriores mandatos; mientras que las sanciones contra los condenados por corrupción serán aplicables a Jorge Glas, estrecho aliado de Correa y ex vicepresidente de Moreno, que ha recibido seis años de cárcel por el caso Odebrecht.

Interrogado por TeleSur, el líder izquierdista ha aclarado que no tiene ningún “interés personal” en combatir el referéndum y sus resultados, a pesar de que le afectan directamente. “La última pregunta que me importaba era la dos (reelección indefinida)”, ha afirmado.

“La realmente grave, y por la que estoy en el país, es la tres (sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social)”, ha indicado. “Con esa se reparten la patria”, ha explicado, porque esta institución, creada por él, designa a los altos cargos del Estado y con la reforma aprobada en referéndum también tendrá el poder de cesarlos.

Para Correa, se ha producido “un grave rompimiento del orden constitucional” que no es posible legitimar con los resultados de la consulta popular porque “el voto de la mayoría no hace constitucional lo inconstitucional: hay reglas y normas que se deben cumplir”.

El ex ministro de Asuntos Exteriores Ricardo Patiño ha avanzado que el ‘correísmo’ acudirá a “instancias internacionales” para impedir que las preguntas sobre la reelección indefinida y el Consejo se apliquen, aunque no ha precisado a cuáles.

Además, Patiño ha valorado los resultados obtenidos por el ‘no’, ya que, según ha denunciado, tenía “todos los factores en contra”. “Es un tirón de orejas lo que más del 37 por ciento de la población le ha dado a Moreno”, ha estimado, según informa la prensa local.

“Ha triunfado la democracia”

Moreno ha hecho una interpretación muy diferente de los resultados del referéndum. “Ha triunfado la democracia”, ha celebrado. “Esta consulta fue una causa común, diciéndole ‘sí’ a Ecuador, ‘sí’ a la patria, ‘sí’ al futuro. Incluso los que votaron ‘no’, le dijeron sí a la democracia” por participar, ha sostenido.

El presidente ha considerado que, “como Gobierno estamos obligados a cumplir este mandato sin ninguna demora”, y por ello ha dado a la Asamblea Nacional 30 días para poner en marcha las reformas legales necesarias y ha encargado a la nueva vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, que se coordine la acción entre el Congreso y el Ejecutivo.

No obstante, Moreno se ha mostrado consciente de que este referéndum ha polarizado aún más a la sociedad ecuatoriana y ha instado a sus seguidores y a los demás actores políticos a “profundizar el diálogo”. “Ecuador entero pide unidad, pide paz, pide trabajo y estas serán nuestras prioridades”, ha dicho.

Aunque el Gobierno ha negado que las preguntas tuvieran “una dedicatoria especial”, lo cierto es que suponen una enmienda total al legado de Correa. Este carácter plebiscitario permitirá a Moreno romper definitivamente sus vínculos con su antecesor y gobernar en nombre propio.

Moreno es deudor del apoyo a Correa porque fue el candidato oficialista en las elecciones de 2017. Sin embargo, desde el 24 de mayo, cuando se produjo el relevo, ambos se han ido enfrentando por el acercamiento del nuevo presidente a la oposición para pactar reformas económicas y por su ofensiva contra la corrupción, que ha alcanzado a Glas y otros miembros del círculo de confianza del ex mandatario, hasta convertirse en rivales políticos.