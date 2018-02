Un caza ruso es derribado en Siria y su piloto muere combatiendo sobre el terreno con terroristas opositores al régimen

Un caza Su-25 ruso haa sido derribado en la provincia siria de Idlib, en el norte del país, y su piloto ha fallecido en combate con terroristas de la oposición sublevada contra el régimen del presidente sirio, Bashar al Assad, según la red de activistas del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y confimado oficialmente poco después.

En redes sociales ha comenzado a circular una grabación en vídeo en la que se puede ver una columna de humo supuestamente originada por el aparato que se habría estrellado en la región de Jan al Sobol. La autenticidad de la grabación no ha podido ser verificada.

Desde Rusia se ha confirmado el derribo del avión y la muerte del piloto, en combate con los terroristas según han contado.

“Un avión Su-25 ruso se ha estrellado durante un vuelo sobre la zona de distensión ‘Idlib’. El piloto logró informar sobre su eyección en la zona controlada por los terroristas del Frente al Nusra”, explica Defensa. “El piloto murió en combates con los terroristas”, añade.

El Ministerio ha informado además de que el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria -dependiente del Ejército ruso- junto con los militares turcos responsables de la zona de distensión ‘Idlib’ han iniciado ya gestiones para recuperar el cuerpo del piloto ruso. “Según información preliminar, el avión fue derribado por un misil del sistema de defensa aérea portátil”, dice el comunicado.

#Pt. #RuAF Su-25's wreckage after Rebels shot it down in SE. #Idlib CS. pic.twitter.com/slHAyNgB8d

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 3, 2018