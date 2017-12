El primer ministro israelí, Netanyahu, se felicita por la “histórica” decisión de Trump

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó de “histórica” la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

PM Netanyahu: @POTUS Trump, thank you for today's historic decision to recognize Jerusalem as Israel's capital. The Jewish people and the Jewish State will be forever grateful. pic.twitter.com/6QnvGf9VGW

— Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) December 6, 2017