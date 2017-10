Una furgoneta ha atropellado a varias personas este martes en Nueva York antes de que su ocupante abriera fuego. Testigos en la zona hablan de al menos 15 heridos. Según los medios estadounidenses habría al menos 6 personas muertas hasta el momento. La Policía lo está investigando como un atentado según la cadena CBS.

El incidente ocurrió entre las calles de Chambers y West, en el glamouroso vecindario de TriBeCa, en un carril bici donde el vehículo embistió a ciclistas y viandantes. La furgoneta, según las primeras pesquisas, sería alquilada.

Algunos testigos afirman que el atacante chocó contra un autobús escolar, lo que provocó que saliera del vehículo con dos armas que serían falsas, de paintboll o réplicas, antes de que la Policía le disparara y detuviera. Los hechos han tenido lugar no muy lejos de la escuela secundaria Stuyvesant y del World Trade Center.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, estaba en camino al lugar del incidente y no había “ninguna amenaza activa”, según el tuit de un portavoz policial. La misma Policía ha informado también de que el sospechoso está detenido y ha pedido a los ciudadanos no acercarse al lugar de los hechos.

The suspect is in custody. This is preliminary, more information to follow.

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017