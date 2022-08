Cómo desatascar la ducha: la alcachofa y el desagüe

Imprescindible en el día a día, la ducha es una de las partes de cualquier vivienda que suele dar más dolores de cabeza a su propietario y/o inquilino. Es que, si bien podríamos pensar que lejos está de atascarse como otras instalaciones, hay muchos casos en los que eso sucede. ¿Sabes cómo desatascar la ducha?

Con el paso del tiempo la ducha también va acumulando pequeños residuos. Llegado un punto, el caudal de agua que atraviesa las tuberías es cada vez menor lo que fastidia a quien tiene que darse un baño antes de ir al trabajo o reunirse con sus amigos.

Independientemente del uso que quieras darle, tanto pelos como restos de jabón se acumulan en ella y es mejor saber algunos trucos básicos para desatascarla y que vuelva a funcionar perfectamente en el menor tiempo posible.

Pasos para desatascar la ducha

Bicarbonato

El bicarbonato de sodio es un ingrediente casi mágico que sirve para un gran número de remedios caseros, y en este caso deberás mezclarlo con vinagre blanco y echar la mezcla por el desagüe de la ducha. Deja que actúe 30 minutos y vierte después agua muy caliente para que se lleve la mezcla y se desatasque.

Desatascador

El típico desatascador manual de toda la vida es una opción que nunca falla. Abre el grifo para que haya una pequeña cantidad de agua que nos ayude en el proceso y mueve enérgicamente de arriba a abajo para conseguir el desatasco.

Alcachofa

Cuando lo que se ha atascado es la alcachofa de la ducha, algo que sucede especialmente cuando el agua contiene mucha cal, también conviene desatascarla. Prepara en un recipiente una mezcla de vinagre blanco y agua a partes iguales y sumerge la alcachofa desmontada. Deja actuar durante 30 minutos y aclara con agua abundante bajo el grifo.

Si lo anterior no funciona, llama a un profesional que lo haga con garantías. Nunca utilices alambres ya que lo que hacen es empujar el atasco y desplazarlo hacia abajo, pero no lo solucionan. Tampoco utilices productos químicos muy agresivos ya que pueden producir daños en las tuberías.

Trucos para evitar atascos en la ducha

Sin duda resulta imprescindible que tomemos precauciones para que el atasco no llegue a producirse, así no nos encontraremos con ese problema que puede ser tan tedioso. Estos son algunos trucos que puedes poner en práctica para evitarlo:

Rejilla : pon en el desagüe una rejilla protectora para que los restos de pelos y residuos varios no vayan a la tubería, se quedarán ahí y cuando termines tendrás que recogerlos para tirarlos.

: pon en el desagüe una rejilla protectora para que los restos de pelos y residuos varios no vayan a la tubería, se quedarán ahí y cuando termines tendrás que recogerlos para tirarlos. Pelos : cada día, cuando termines de ducharte, revisa para ver si hay pelos que se puedan acumular y quítalos para así evitar que se pueda producir el atasco.

: cada día, cuando termines de ducharte, revisa para ver si hay pelos que se puedan acumular y quítalos para así evitar que se pueda producir el atasco. Limpieza: es recomendable que una vez al mes realices una limpieza preventiva en el desagüe para despejar las tuberías y eliminar cualquier suciedad o residuo que se pueda estar acumulando.

En principio no hace falta que llames a un profesional, sino que basta con echar agua caliente por el desagüe, acompañándola con algún producto químico específico que elimine los restos acumulados. Si no sabes dónde comprarlo o no quieres gastar, puedes prepararlo con algunos elementos básicos como bicarbonato de sodio, sal y vinagre.

Mezcla 250 gramos de bicarbonato de sodio y 250 gramos de sal gorda con 250 ml de vinagre blanco y crea una sustancia homogénea. Échala por el desagüe, deja que actúe una media hora y luego arroja abundante agua caliente, si está hirviendo mucho mejor. Eventualmente, si el truco anterior no hace efecto puedes probar con sosa cáustica repitiendo el proceso.

Si la tubería sigue atascada, el problema está en el desagüe, por lo que debes retirar la parte metálica quitando los restos y suciedad que haya al alcance de tus manos, desatornillando el embellecedor que trae la ducha para llegar a la bajante, y retirar los pelos y jabón acumulados. Sólo si nada de esto da resultados deberías contactar a una empresa de desatascos.