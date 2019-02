Quitar los restos de cera depilatoria es algo fácil gracias a un remedio tan básico como el aceite de oliva.

La depilación con cera es quizás uno de los métodos más eficaces para eliminar el vello del cuerpo, pero dependiendo de la cantidad que apliques y cómo la retires, es posible que queden algunos trozos que de secarse demasiado pueden doler cuando intentas quitarlos. Veamos ahora una guía de pasos en la que te explicamos, Cómo quitar los restos de cera depilatoria.

¿Alguna vez has aplicado cera caliente o cera fría en las piernas o axilas y has visto que al retirarla han quedado restos? Seguramente si has intentado arrancarlos te habrá dolido bastante, de modo que para evitar ese dolor y sobre todo, para que la retirada de esos restos se lleve a cabo de forma rápido y sencillo, nada como recurrir a un remedio casero que te sorprenderá por su eficacia.

Pasos para quitar los restos de cera depilatoria

Si te depilas con cera y ves que de vez en cuando te quedan restos, que además se han secado, nada como humedecer un hisopo de algodón o un disco desmaquillante en aceite de oliva. A continuación, pasa lentamente el algodón por el resto de cera depilatoria y comprobarás como de forma casi milagrosa, esta desaparece por completo. Sin dolor y en cuestión de segundos. Será bueno, que previamente, antes de eliminar la cera con el aceite de oliva, hayas lavado bien la zona con agua y jabón, para evitar así que la cera al arrancarla te irrite la piel y sobre todo, porque posiblemente los restos más sueltos se quiten nada más entrar en contacto con el agua y el jabón. Este es un remedio de lo más sencillo para quitar los restos de cera depilatoria, pero debes saber además que cuando retires la cera (caliente o fría), debes quitar al momento cualquier resto que te haya quedado. Los restos que se secan pueden resecar la piel y si no los ves o los dejas pasar por tener prisa, luego te dolerá más quitarlos. De todos modos el aceite es un remedio muy eficaz, que además hidratará la piel.

Cómo evitar los restos de cera depilatoria

Por otro lado tenemos que señalar que si deseas evitar que te queden restos de cera depilatoria, debes saber cómo aplicar correctamente la cera.