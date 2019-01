Si tienes una chimenea en casa la puedes decorar en función de la temporada.

Tener chimenea en casa, nos garantiza poder disfrutar siempre del fuego y de su calor, pero además estas tienen una forma y diseño que nos permite elegir decoraciones distintas en función de las tendencias o de la época del año. Sigue ahora esta guía de pasos para saber cómo decorar chimeneas de manera fácil.

Una chimenea tiene sin duda su utilidad, pero es también un elemento de la casa propicio para la decoración. Este es el punto focal en una habitación y un lugar alrededor del cual reunirse con familiares y amigos. No hay nada como el crujido de la leña o el calor del fuego en un día frío. Pero una chimenea que no esté decorada no llamará la atención. Cuando pienses en decorar tu chimenea, lo más probable es que te concentres en la repisa de la chimenea, aunque su parte superior también puede ser importante. Veamos cómo decorar chimeneas.

Pasos para decorar chimeneas