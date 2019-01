Eliminar el vello facial siendo mujer se puede conseguir con diversos métodos, en especial cuando se trata de los pelos en la barbilla.

Aunque el vello facial es algo que parece reservado solo a los hombres, también las mujeres pueden tenerlo en especial en zonas como el bigote, la parte baja de las patillas o también la barbilla, siendo esta la parte en la que a veces es más complicado quitarlo. Veamos a continuación, paso a paso y de manera fácil, cómo eliminar el pelo en la barbilla de las mujeres.

El bigote de las mujeres es fácil de eliminar gracias al uso de bandas de cera o de unas simples pinzas depilatorias, pero algunas mujeres comprueban como también tienen bastante pelo en la barbilla, un problema que puede ir a más con la edad, cuando después de los 40-45 años, el cuerpo deja de desarrollar activamente hormonas femeninas, y en su lugar está lleno de andrógenos, hormonas masculinas que causan la aparición de pelos en lugares “masculinos”. Este fenómeno es natural y bastante predecible, además de producirse también debido a la menopausia de modo que si deseas poder eliminar el vello aparecido en la barbilla, debes hacer lo siguiente.

Pasos para eliminar el pelo en la barbilla de las mujeres

Eliminación química: Las cremas depilatorias trabajan sobre el principio de suavizar el cuerpo del cabello y eliminarlo con una espátula. Este método es además fácil de aplicar y aunque tendrás que aplicarlo regularmente ya que el vello seguirá apareciendo, es uno de los modos de eliminar el pelo en la barbilla que te resultará más cómodo (debes eso sí, seguir bien las instrucciones de uso). Eliminación mecánica: Otro método es el de utilizar una cuchilla de afeitar como la que usan los hombres para afeitarse la barba. Es quizás el método más rápido para eliminar el pelo en la barbilla de las mujeres pero tal vez, el que a la larga te pase mayor factura, ya que no solo verás como el pelo vuelve a aparecer mucho más fuerte y marcado, sino que además, es posible que la zona se irrite o escueza tras afeitar. Depilacion con tiras de cera: Como hacemos con el bigote, podemos aplicar también tiras o bandas de depilación cuyo efecto te puede durar un mes. Para reducir el dolor, trata la piel con hielo tras haber eliminado todo el vello. Depilación láser: Y como no, podemos recurrir a la depilación láser que destruye el folículo a través de 10 sesiones, y puedes deshacerte de todo el vello no deseado durante más tiempo.

Si tienes una depiladora en casa puedes intentar también este método aunque no te lo recomendamos mucho ya que el vello en la barbilla, como el del bigote, suele ser bastante fino y quizás tu máquina depilatoria no tenga un cabeza que rasure tanto. Por otro lado, si notas que tienes mucho pelo en la barbilla, es mejor acudir al médico porque quizás tengas un problema hormonal relacionado con la glándula suprarrenal y es posible que con la medicación adecuada, el vello desaparezca por si solo.</strong