Los audios en WhatsApp son una de las mejores funcionalidades de la aplicación

Aunque tengas desactivada en WhatsApp la confirmación de lectura, cuando escuchas un audio se pone en azulito, dejando claro a la otra persona que ya lo has escuchado. ¿Quieres saber cómo escuchar audios en WhatsApp sin que aparezca el “visto”? Sigue leyendo y toma nota de un pequeño truco para lograrlo.

Hay muchas funcionalidades de WhatsApp que realmente han supuesto un gran beneficio para los usuarios, como por ejemplo los audios. Poder enviar y recibir notas de voz es muy cómodo, y son millones los que cada día se envían en todo el mundo. Pero no siempre interesa que la otra persona sepa que ya lo has escuchado, especialmente en casos en los que sabes de antemano que no te va a apetecer contestar.

Pasos para escuchar audios en WhatsApp sin que aparezca el visto

En cuanto recibas la notificación de que tienes un mensaje de audio, entra en el chat en cuestión y deja que el audio se descargue. Sal de WhatsApp y ve a los ajustes de tu teléfono para ponerlo en modo avión. Vuelve a la aplicación y escucha el audio las veces que quieras. Cuando termines, vuelve a los ajustes a desactivar el modo avión. Con este truco, habrás escuchado los audios pero no se habrá activado el tick azul que confirma que lo has hecho. ¿Cómo es posible? Pues por la sencilla razón de que lo escuchaste sin tener conexión a Internet, por lo que WhatsApp no envió a la otra persona la marca azul de que está escuchado.

Sin duda se trata de un truco muy eficaz, está comprobadísimo que funciona. También lo puedes hacer con las fotos y vídeos si las tienes en descarga automática, puedes entrar en WhatsApp para que se descarguen y luego poner el modo avión para verlas con tranquilidad sin que la otra persona sepa que ya la has visto.