Cada día más personas en el mundo toman la decisión de comenzar a ser veganos, dar un cambio muy importante en sus vidas para sentirse mejor, tanto por dentro como por fuera. ¿Quieres saber cómo empezar a ser vegano? Sigue leyendo y toma nota de las claves para lograrlo.

Hay que dejar clara la diferencia entre ser vegano y ser vegetariano. La persona que es vegetariana no consume ningún alimento que se haya conseguido con la muerte del animal, por ejemplo, no come un filete pero sí como huevos, ya que no se matan a las gallinas para tenerlas.

En cuanto al vegano, en su dieta no figura absolutamente ningún alimento que tenga origen animal, no importa si éste ha muerto o no para conseguirlo. Además, tampoco utilizan nada en su día a día que tenga componentes animales o hayan utilizado animales para testarlos (ropa, maquillaje, cremas, etc. )

Claves para empezar a ser vegano

Animales: si cada vez te preocupa más la comida de origen animal, cómo se consigue, el sufrimiento que padecen los animales para lograrla… sin duda es el momento de que des del paso de empezar a ser vegano. Éste suele ser el principal motivo por el que las personas se hacen veganas. Salud: está más que comprobado que la ingesta de determinados alimentos de origen animal, y también la de otros procesados que llevan conservantes, es perjudicial para la salud. Son el origen de muchas enfermedades, así que evitar su consumo sin duda mejorará la salud. Alimentación: mucha gente cae en el error de pensar que un vegano solo como lechuga y verduras, pero lo cierto es que se puede llevar una alimentación muy variada y completa. Los ingredientes más habituales en la cocina vegana son seitán, tofu, quinoa, hinojo, queso vegano, hummus, leche vegetal, semillas de chía, arroz, legumbres y, en general, todo tipo de ingredientes que no contengan nada de animal. Recetas veganas: una vez que empiezas a comprar ingredientes para comenzar tu alimentación vegana, hay incontables recetas para poder comer rico, sano y variado cada día. Algunas de las más conocidas son albóndigas de arroz, salchichas de tofu, hamburguesa de lentejas, spaguetis de calabacín, ensaladas de arroz, berenjenas rellenas, lasaña vegana, flan vegano… Casi cualquier plato puede tener su adaptación al veganismo fácilmente. Productos libres de crueldad animal: otro paso importante para empezar a ser vegano es rechazar de tu vida todo aquello que tenga origen animal. Esto se aplica a la ropa y a los productos cosméticos, entre otros. Muchos de ellos llevan ya en su envase un logo de “libre de crueldad animal” para dejar claro que no se han testado en animales para poder fabricarse.

En definitiva, para ser vegano tienes que alejar de tu vida cualquier rastro de crueldad animal. El veganismo no es solo alimentación vegana, es una forma de vida.