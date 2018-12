Gracias a tener Windows 10 activado como sistema operativo en tu ordenador o tablet, podremos ir actualizando sus funciones y sobre todo tener nuestro equipo protegido de cualquier ataque, pero a veces las actualizaciones no acaban de funcionar como cabría esperar o sencillamente ocupan demasiada memoria de nuestro ordenador por lo que vamos a explicarte a continuación, paso a paso y de forma fácil, cómo desinstalar actualizaciones en Windows 10.

Seguro en más de una ocasión has encendido tu ordenador y has comprobado como te aparecía un mensaje de actualizaciones dando paso a que se ponga a trabajar y que aparezca un porcentaje que va aumentando a medida que va actualizando. Con ello, logramos que nuestro sistema esté siempre protegido, pero también puede que por culpa de una actualización, un programa o aplicación no funcione correctamente o que tu equipo tenga ya algunos años y se pase horas trabajando hasta terminar el proceso. Veamos entonces qué debemos hacer para desinstalar actualizaciones en Windows 10.

Pasos para desinstalar actualizaciones en Windows 10