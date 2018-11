La henna es un producto que se utiliza mucho en tatuajes cuando se quieren temporales, ya que al no necesitar agujas no penetra en las capas de la piel. No solo es temporal, también es totalmente indoloro. ¿Quieres saber cómo quitar un tatuaje de henna? Sigue leyendo y toma nota de los pasos para poder hacerlo con eficacia.

Los tatuajes de henna consisten en diseños y dibujos que se graban sobre la piel sin penetrarla, y pueden durar unas 2-3 semanas. Aunque dure poco, quizás lo quieres quitar porque era para una ocasión especial, o realmente no te han gustado los resultados. Sea por lo que sea, no te preocupes ya que se puede eliminar sin problema.

Remedios para quitar un tatuaje de henna

A remojo: pon a remojo en agua caliente la zona en la que tienes el tatuaje, ya que el agua caliente abrirá los poros de la piel y la tinta se desprenderá más fácilmente. Mientras está a remojo, aplica un gel de ducha exfoliante en el tatuaje y frota la zona con una esponja, suavemente para no dañar la piel. Aceite de oliva: otra buena manera de quitar un tatuaje de henna es preparar una mezcla de aceite de oliva con sal gruesa, lo que te dará un exfoliante casero excelente que no dañará tu piel. Aplícalo en la zona tatuada, previamente mojada, y extiende bien. Deja reposar 5 minutos y retira con una toallita húmeda. Agua oxigenada: empapa con ella un algodón y frota en la zona donde tienes el tatuaje. Hazlo con suavidad para no irritar la piel. Este producto es muy eficaz para eliminar la tinta de henna. Dentífrico: aplica pasta de dientes cubriendo el tatuaje, deja que repose 10 minutos y retira con agua tibia. Zumo de limón: es también muy eficaz preparar una mezcla de jabón con zumo de limón, aplicarla en el tatuaje y retirar con agua tibia.

Todos estos remedios caseros para quitar un tatuaje de henna son muy eficaces. ¿Conoces alguno más?