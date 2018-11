Si te gusta tener plantas en casa pero no tienes tiempo o no sabes cómo cuidarlas correctamente, siempre puedes optar por comprar plantas artificiales o porqué no, hacerlas tú mismo. Veamos a continuación, cómo hacer un cactus de papel.

Parece que los cactus se han convertido en tendencia decorativa pero no dejan de ser una planta especial que puede ser poco recomendable en el caso de tener niños o mascotas en casa. De este modo, si quieres tener cactus para que decoren tu hogar, nada como hacer uno o varios de papel como este que ahora te explicamos.

Materiales:

Hojas de papel (mejor si son de color verde)

Lápiz

Tijeras

Acuarelas o pintura

Pegamento

Maceta

Arroz o piedras (para rellenar la maceta)

Pasos para hacer un cactus de papel:

En primer lugar, dibuja el cactus en el papel con la ayuda de un lápiz y luego repite el dibujo dos veces más siguiendo el diseño que hayas creado para el primero. Al final tienen que quedarte tres cactus iguales. Para reproducir un cactus perfecto en el papel, además, necesariamente debes dibujar puntos capaces de reproducir los pinchos característicos del cactus. Para hacer este trabajo puedes usar acuarelas y un pincel pequeño, intentando reproducir pequeños puntos en el cactus de papel. Con las acuarelas también puedes mezclar el color de las hojas (colorear el cactus de acuerdo a tus gustos personales). Una vez tengas los cactus dibujados y decorados, solo tienes que formar el modelo que luego vas a colocar dentro de la maceta. Para ello debes recortar el primer cactus como base al definitivo. Los otros dos, los recortas y doblas por la mitad ya que son estas piezas las que servirán para dar un efecto 3D a tu cactus de papel. Coloca pegamento en el centro del primer cactus y ahora pega por la doblez el segundo de los cactus. Repite el proceso por el otro lado de la primera pieza de cactus que has creado. Ahora ya tendrás formado tu cactus en tres dimensiones y con más cuerpo para que lo puedas colocar en una maceta. Por ello, el siguiente paso consiste precisamente en poner el cactus dentro de la maceta elegida. La rellenas con un poco de arroz o con piedras y colocas el cactus de papel encima de todo. Si tienes además cierta familiaridad con la técnica del decoupage, puedes decorar las macetas, cubriéndolas con varias pinturas y papel de decoración. ¡Listo! Ya hemos acabado de hacer nuestro cactus de papel para que decore la oficina, cualquier estante de la casa o para que sea un bonito regalo.

Hacer una cactus de papel es una manualidad realmente sencilla que incluso podemos hacer con los niños en casa, pero si notas que el papel elegido es demasiado flexible o no aguanta, siempre puedes repetir estos pasos con cartón pintado de verde o con una cartulina de ese color.