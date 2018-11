No cabe duda de que WhatsApp es imprescindible para millones de personas, tanto de forma privada como por motivos laborales. Por eso, resulta muy importante tenerla siempre actualizada. ¿Quieres saber cómo actualizar WhatsApp en Android para tener la última versión? Sigue leyendo y descubre la mejor manera de hacerlo.

Si tienes un móvil Android, tienes diferentes opciones a la hora de actualizar WhatsApp, sin duda recomendable hacerlo para poder disfrutar de todas las mejores y novedades. La compañía suele lanzar actualizaciones cada 4-6 semanas.

Métodos para actualizar WhatsApp en Android para tener la última versión

Desde Google Play

Si quieres utilizar este método, ve a Google Play y comprueba si tienes actualizaciones pendientes en Play Store>Mis aplicaciones y juegos. Si es así, selecciona actualizar. Ésta suele ser la forma de actualización más utilizada por los usuarios que no tienen mucha experiencia con Android.

De forma automática

Otra opción para actualizar WhatsApp es configurar el sistema de manera que las aplicaciones se actualicen de forma automática cuando tengas WiFi disponible. También puedes hacerlo con datos, pero ésta opción es recomendable únicamente si tienes muchos megas de forma mensual ya que probablemente haya que actualizar muchas aplicaciones.

Forzando la actualización

El último de los métodos que repasamos hoy es forzar esa actualización. Cuando WhatsApp lanza nuevas versiones, no todos los usuarios las reciben al mismo tiempo, en algunos casos puede pasar incluso una semana, de forma aleatoria. En el momento que sepas que ya ha salido alguna actualización, y si no te aparece, descarga APK de WhatsApp de su web oficial ya que ahí las actualizaciones llegan mucho más rápido. Debes desinstalar tu WhatsApp e instalar su APK oficial, es de la propia compañía así que no habrá ningún problema.

¿Conoces algún otro método eficaz para actualizar WhatsApp a la última versión utilizando Android?