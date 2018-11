Las agendas son imprescindibles en la vida de millones de personas de todas las edades, en todo el mundo. Por muchas aplicaciones que haya para el móvil, una agenda en papel sigue siendo de gran ayuda para organizar tus días. ¿Quieres saber cómo hacer una agenda casera? Sigue leyendo y toma nota de los pasos para hacerla correctamente.

No importa que sea por trabajo, por estudio, por trabajo de casa o por aficiones, para estar bien organizado es indispensable una agenda. Apuntar cada evento, cada recado, cada cita importante para no perder detalle de nada y que no te saltes algo relevante.

Pasos para hacer una agenda casera

Lo primero que tienes que hacer es preparar las hojas que van a formar tu agenda. Decide el tamaño que quieres y recorta. Procura que sea un trabajo muy limpio con exactamente el mismo tamaño cada hoja para que se vea una agenda perfectamente fabricada. Que hagas tu propia agenda no significa que tenga que tener un diseño perfecto y estructurado como si fuera una comprada, aunque lo ideal es que al menos puedas poner la fecha en cada hoja y un espacio para apuntar lo que necesites para cada día. En el diseño deja espacio para fechas importantes, como por ejemplo si alguien cumple años ese día. Aprovecha que es tu propia agenda para diseñar su estructura de forma original, con dibujos, o solo con palabras… puedes poner una frase motivadora en cada día, o un dibujo diferente. deja volar tu imaginación para que cada hoja sea original y hasta divertida. Cuando ya tengas todas las hojas diseñadas, únelas para que se queden bien fijadas. Puedes unirlas con grapas o con un pequeño cordón, ambos recursos son los más utilizados y son muy fiables. Una vez hecho todo el interior, llega el momento de hacer la cobertura, que es recomendable que sea en un material más resistente que el papel. Puedes hacerla con cartulina o cartón y forrarla con tela o goma eva, por ejemplo. Haz un diseño a tu gusto y fija bien cada detalle para que no se te desmonte a las primeras de cambio.

Como ves, hacer una agenda casera es muy sencillo, y sin duda te encantará organizarte con tu propio diseño.