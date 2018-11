Apple lo ha vuelto a hacer y ha sorprendido a todos con el lanzamiento de Airpods, sus nuevos auriculares inalámbricos que muchos ya llevan y que nos permiten poder tener un auricular individual para cada oído, de modo que son realmente modernos aunque no sepamos exactamente cómo hacerlos funcionar cuando en realidad, es muy fácil. Veamos a continuación, paso a paso, cómo configurar los Airpods de Apple.

Gracias a los Airpods podrás escuchar toda tu música más cómodamente, pero no solo eso, sino que además al tener vinculados los auriculares a tu dispositivo podrás recibir y hacer llamadas y como no, acceder también a Siri. Al ser lanzados por Apple, para poder conectar tus Airpods, tienes que tener un iPhone o una tablet iPad, o también como no, un ordenador MAC aunque ¿qué ocurre con los usuarios de Android? Pues si sigues estos pasos podrás configurar los Airpods también para este sistema de dispositivos.

Pasos para configurar los Airpods de Apple

Configurar los AirPods es es algo realmente sencillo si lo que deseas es poder vincularlo con tu iPhone o iPad. Lo que tienes que hacer encender tu dispositivo o iPad e ir a la pantalla de inicio. Una vez hecho esto, simplemente tienes que abrir el estuche con los AirPods adentro, manteniéndolo cerca del iPhone. En este punto, se mostrará una animación en el dispositivo iOS. Deberás hacer clic en Conectar para completar con éxito el proceso de emparejamiento. Si además has iniciado sesión en iCloud, los AirPods se configurarán automáticamente para que funcionen correctamente en cualquier dispositivo compatible tan solo accediendo a iCloud con la misma ID de Apple.

Pasos para configurar los Airpods en Android

Aunque el proceso totalmente automatizado descrito anteriormente no funcionará con dispositivos Android, los auriculares AirPods también se pueden usar en tabletas y teléfonos inteligentes de Google.

Para poder configurar un dispositivo Android con los AirPods, es necesario abrir la caja de los AirPods y mantener apretado el botón en la parte posterior de la caja durante unos segundos hasta que el LED de arriba comience a parpadear. A continuación, puedes abrir el menú de Bluetooth en tu terminal Android, buscar dispositivos disponibles y hacer clic en AirPods, punto en el que los auriculares inalámbricos de Apple funcionarán en Android.

Hacer coincidir los auriculares AirPods con dispositivos iOS y Android es fácil; el uso del los auriculares es igualmente inmediato. Y, de hecho, después de seguir los pasos para configurarlos es suficiente extraer los AirPods de la caja para comenzar a usarlos. Tan solo con que los lleves a los oídos podrás comenzar a escuchar el sonido del dispositivo. También en este caso, el uso está optimizado para dispositivos iOS, con algunas automatizaciones: si quitsa uno de los AirPods del oído, el audio se detendrá , mientras que si retiras ambos, el audio se detendrá por completo. En Android, sin embargo, su uso es idéntico al de cualquier otro auricular Bluetooth.