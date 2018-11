Tener peces en casa puede parecer una tarea sencilla si bien, los peces apenas hacen nada, por lo que solo tenemos que limitarnos a su alimentación ya procurar que su entorno esté limpio, así que una cosa que sí será importante será cuidar el acuario. Veamos a continuación paso a paso y de manera fácil, cómo cuidar un acuario de peces.

Si has decidido comprarte un acuario de peces, es importante saber no solo qué tipo de peces puedes meter dentro (ya que algunas especies no se llevan bien con otras), y también otras cosas como el hecho de saber cómo decorar el acuario, aunque lo básico es su cuidado y mantenimiento con los pasos que ahora te recomendamos.

Pasos para cuidar un acuario de peces