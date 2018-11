El patrón de bloqueo es una de las medidas de seguridad más utilizadas en los teléfonos móviles, una buena forma de proteger la información y todo el contenido. Es importante saber cómo activarlo, pero también cómo desactivarlo. ¿Quieres saber cómo desactivar el patrón de bloqueo en Android? Sigue leyendo y toma nota de los pasos para hacerlo correctamente.

En ocasiones te encuentras con el problema de que no recuerdas el patrón y necesitas acceder al teléfono. Por suerte, puedes saltártelo si tienes el PIN de seguridad o bien iniciando sesión en la cuenta de Google. Sin embargo, si no tienes el PIN configurado o no tienes conexión, hay que buscar otra manera de poder hacerlo, un truco que resulta muy efectivo.

Métodos para desactivar el patrón de bloqueo en Android

Truco del null

Al utilizar un truco, queda claro lo primero que hay que hacer es intentar engañar al sistema, en este caso con el truco del null. Cuando te pida iniciar sesión para poder acceder, no escribas nada en el campo del correo electrónico, y en el recuadro de la contraseña escribe únicamente null. Esto te permitirá acceder al teléfono y ya podrás ir a la configuración para cambiar el patrón.

Llamada telefónica

Otro truco para desactivar el patrón de bloqueo en Android es llamar a tu teléfono desde otro dispositivo, así podrás desbloquearlo cuando empiece a sonar. Después, presiona el botón “Inicio” o “Regresar”, puede ser ambas opciones según el modelo de dispositivo que tengas.

Restauración

Como última opción puedes pedir al sistema que restaure el móvil de Inicio, pero eliminará tus aplicaciones, contactos (salvo que los tengas sincronizados con Google) y todos los datos que tengas en la memoria interna. Lo que no elimina es lo que tienes tanto en la tarjeta SIM como en la tarjeta SD.

¿Conoces alguna otra manera de desactivar el patrón de bloqueo de Android?