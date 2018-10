Si al trabajar con tu ordenador te has dado cuenta como de repente comienzan a aparecer ventanas emergentes o se abren páginas web sin que ni tan siquieras hayas escrito su dirección, es porque estás sufriendo un ataque de algún programa malicioso de modo que sigue leyendo con atención porque vamos a explicarte a continuación, paso a paso, y de manera fácil, cómo eliminar adware.

El adware es un software no deseado diseñado para mostrar anuncios en tu pantalla, generalmente en un navegador web. Algunos profesionales de la seguridad lo ven como el precursor del PUP moderno (programa potencialmente no deseado). Por lo general, utiliza un método poco formal para disfrazarse de legítimo o para que se use mediante otro programa de modo que acaba instalado en nuestro PC, tableta o dispositivo móvil, pero por suerte tenemos algunas herramientas y métodos que podemos aplicar para su eliminación.

Pasos para eliminar adware

Si de repente te ves lleno de ventanas emergentes y algún programa se ha instalado en tu ordenador sin permiso, es que estás sufriendo un ataque adware que ha comprometido tu PC Mac o Windows, aunque existen algunos pasos que puede tomar para remediar la infección.