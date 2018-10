Los perros necesitan alimentarse diariamente para poder mantenerse en un estado saludable, siempre siguiendo una dieta sana y equilibrada. En ocasiones, no tienen apetito, lo que también nos puede suceder a las personas. ¿Quieres saber cómo aumentar el apetito de tu perro? Sigue leyendo y toma nota de las claves para hacerlo con éxito.

Aunque a todos nos puede pasar que en un momento determinado no nos apetezca comer, si tu perro no quiere comer desde hace 24 horas o más, sin duda hay que probar diversos métodos para conseguir que lo haga. Si no lo hiciera, es recomendable llevarlo al veterinario.

Trucos para aumentar el apetito de tu perro

Comida más apetecible: es habitual que los perros pierdan interés por la comida cuando siempre les pones lo mismo y de la misma manera. Procura hacerla más apetecible, por ejemplo añadiendo al pienso alimentos como pollo o arroz, que además huelen muy bien para ellos. También puedes añadir judías verdes, zanahorias, brócoli o manzanas. Comida más divertida: otro buen truco es utilizar juguetes para poner la comida en su interior y que así les parezca más divertida la rutina de ir a comer. También puedes jugar con él a darle órdenes sencillas, como sentarse o levantarse, y darle un bocado como premio cada vez que lo haga. Eso le motivará a querer comer. Ambiente: cuando el perro no tiene apetito hay que procurar darle un ambiente agradable que sea propio para tener ganas de comer. Prepara una zona en la que pueda comer con tranquilidad, sin ruidos ni elementos de distracción. Difusor de feromonas: hay perros que cuando no tienen interés por la comida suele ser por ansiedad o nervios. Mientras no lo trata un especialista, utilizar un difusor de feromonas es una buena estrategia temporal. Es un accesorio que libera feromonas en el ambiente, lo que proporcionará un estado de tranquilidad y paz al perro y despertará su apetito. Ejercicio: tanto personas como animales tienen más apetito después de realizar ejercicio, así que programa algo moderado para hacer con tu perro, por ejemplo ir a correr a la playa o salir a pasear. El tiempo depende de la actividad, si vais a caminar puede ser una hora, pero si vais a correr o jugar a la pelota, bastará con 15 minutos. La actividad estimulará su apetito.

¿Conoces algún otro truco para aumentar el apetito de tu perro?