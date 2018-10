Microsoft Edge es el navegador que Windows lanzó como gran novedad en su décima versión para sustituir al famosísimo Internet Explorer. Sin embargo, muchas personas prefieren utilizar otras opciones, por lo que no ha tenido el éxito esperado. ¿Quieres saber cómo desinstalar Microsoft Edge en Windows 10? Sigue leyendo y toma nota de los pasos para poder hacerlo.

Desinstalar este navegador no es muy sencillo ya que está ligado a los componentes principales de Windows 10, por lo que no es como eliminar o desinstalar cualquier otra aplicación. Por suerte, hay una forma de hacerlo y conseguir que no se utilice de manera predeterminada.

Pasos para desinstalar Microsoft Edge en Windows 10