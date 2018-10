Las trenzas africanas son un peinado excelente para poder lucir un look diferente, perfectas además si quieres despejar el pelo de tu cara. ¿Quieres saber cómo hacer trenzas africanas paso a paso? Sigue leyendo y toma nota de todo lo necesario para hacerlo con éxito.

Este tipo de trenzas son individuales y se realizan pegadas al cuero cabelludo, muy pequeñas y repartidas por toda la cabeza para no dejar ningún pelo suelto. Es ideal para melenas con el cabello fuerte, en caso contrario te las puedes hacer igualmente pero no te las dejes muchos días para no debilitarlo.

Pasos para hacer trenzas africanas

Coge un mechón pequeño de cabello y divídelo en tres partes iguales.

Haz la primera vuelta empezando por el mechón de la izquierda, desde arriba hasta la punta del mechón. Enlaza el de la izquierda, después el central y luego el de la derecha. Cuando has terminado con la primera, sigue hasta completar toda la cabeza. Ve siempre haciendo las de los lados para que sirvan de referencia y vayan todas lo más iguales posible. Lo ideal es hacer las trenzas africanas en todo el cabello, pero si quieres puedes hacerlas únicamente en una parte de la cabeza y no en todo. Puede quedar muy bien para la parte superior y después hacerte un moño o una coleta con el resto, es muy original. Si quieres hacerte estas trenzas pero tu pelo es demasiado corto, unas extensiones pueden ayudarte a conseguir los resultados que buscas. No es recomendable llevar las trenzas africanas más de 3-4 semanas. Pasado ese tiempo, suelta la melena y llévalo suelto al menos un par de semanas para que respire antes de volver a hacértelas, si las quieres nuevamente.

No cabe duda de que, si tienes melena, lucir trenzas africanas es una excelente idea si quieres un peinado original y cómodo.