¿Cuántas veces has intentado entrar en Instagram y has visto que de repente la famosa red social no respondía? Puede que se deba a un problema interno de ellos o que quizás algo anda mal en tu smartphone o tablet. Veamos a continuación, cómo saber si Instagram funciona o está caído.

Con el gran volumen de fotos y publicaciones que tiene Instagram al cabo del día, es fácil que de vez en cuando deje de funcionar, pero si bien en ocasiones el problema es algo grave que afecta a los servidores de esta red social, puede que también el problema esté con la memoria de nuestro dispositivo móvil de modo que tenemos que saber si no podemos subir fotos o entrar a ver las cuentas que seguimos porque verdaderamente se ha caído Instagram o por un fallo de nuestro terminal.

Varias son las maneras de saber si Instagram funciona o está caído, pero quizás estas son las tres más eficaces:

Utiliza siempre la última versión de la aplicación:

Instagram es casi exclusivamente, un servicio basado en smartphones así que siempre es una buena idea verificar que la aplicación esté actualizada antes de comenzar a buscar otras causas de los problemas que tienes, de la misma manera que será bueno que compruebes también si tienes conexión a internet.

Si tienes un Android tienes que visitar Google Play Store y tocar las tres líneas en la esquina superior izquierda. En el menú que aparece, seleccionas Mis aplicaciones y juegos y después, Actualizaciones . Verás una lista de las diversas aplicaciones que tienen versiones más nuevas disponibles. Si Instagram está entre ellas, asegúrate de tocar el botón Actualizar a la derecha de su nombre. Los usuarios de iPhone tienen que entrar en la App Store, tocar la pestaña Actualizaciones en la parte inferior de la página y luego buscar Instagram en la lista que aparece. Si está presente, solo tienes que hacer “clic” en el botón Actualizar junto a su nombre. Una vez que se descargue e instale la actualización, inicia la aplicación y seguramente el problema se haya solucionado.

Consulta el sitio de ayuda de Instagram:

En el caso en que la aplicación esté actualizada pero todavía tenga problemas, vale la pena verificar si el propio Instagram está sufriendo interrupciones en el servicio. Para ello, lo más fácil de todo es visitar la página de Ayuda de Instagram.

Solo tienes que entrar en tu cuenta de Instagram, irte al panel de configuración seleccionar Ayuda (o buscarlo desde el ordenador) y seleccionar la opción de Problemas conocidos . Esto muestra, como su nombre indica, cualquier problema que pueda tener Instagram. En este apartado no verás un anuncio que diga que instagram se ha caído, pero puedes revisar los problemas enumerados para ver si alguno coincide con la situación actual. Otra área para explorar es la sección Recibo un mensaje de error , si tu dispositivo está mostrando un código de algún tipo.

Prueba un sitio de verificación de estado independiente:

El último recurso es probar uno de los muchos sitios independientes que monitorean el rendimiento de cualquier web. Estos son gratuitos, muy fáciles de usar y pueden darte una respuesta clara sobre si el problema está en los servidores de Instagram o en tu dispositivo.