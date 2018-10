A la hora de hacer cualquier instalación eléctrica, estamos obligados por ley a que tengamos también la llamada toma de tierra. Si tu instalación es para una casa nueva o un piso al que te has mudado debes asegurarte que tiene toma de tierra ya que de no ser así, deberás hacerla tú mismo aunque no es nada complicado. A continuación, te explicamos paso a paso, cómo instalar una toma de tierra.

Una toma de tierra es el conductor que nos permite que la electricidad vuelva a la tierra, si de repente se crea una sobrecarga o tengas algún aparato que haya creado una fuga. De este modo evitarás cualquier tipo de problema eléctrico que podría provocar que haya una sobretensión y que te quedes sin luz en toda la casa o mucho peor, que se produzcan contactos indirectos.

Materiales

Pica de tierra

Cables de tierra de 16 mm

Barra aislante

Tubo de PVC

Tubo de plástico

Terminal de tierra

Mazo

Lápiz

Cuter

Nivel de burbuja

Martillo

Pala

Destornilladores

Taladro

Alicates

Tacos y tornillos

Llave de tubo y llave inglesa

Sierra

Pasos para instalar una toma de tierra

Lo primero de todo es cortar la corriente del circuito correspondiente, de modo que debes cortar el de la alimentación general. Ahora vamos con los pasos.