Las startups son una de las mejores opciones de trabajo actualmente, aunque no todo el mundo puede conseguir un trabajo en una de ellas. ¿Quieres saber cómo trabajar en una startup? Sigue leyendo y toma nota de las claves para lograrlo.

Una startup es una nueva empresa que ofrece con frecuencia productos y servicios con base tecnológica y un modelo de negocio replicable y escalable. Al ser de nueva creación, trabajar en una hace que tu aprendizaje laboral sea mucho más intenso, además de que fomenta el trabajo en equipo.

Claves para trabajar en una startup

Perfiles: los perfiles profesionales que más suelen solicitar las startups son programadores, diseñadores web, marketing, ventas, atención al cliente, community manager y CEO, que suele ser un fundador quien ocupe este cargo. Habilidades: es muy importante también saber el tipo de habilidades que son mejor valoradas para trabajar en una startup. Tendrás más posibilidades si entre las tuyas están la autonomía, implicación en cada trabajo, pasión, polivalencia, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, proyectos propios y proactividad, entre otras. Reclutamiento: es difícil que puedas encontrar una oferta de trabajo tradicional para una startup. Lo más habitual es encontrar este tipo de ofertas en lugares como universidades, conferencias, eventos especializados, páginas webs de las propias startups, Linkedin, grupos que comparten estos intereses en redes sociales, recomendaciones, contactos e incluso en tu propio blog si llegan a ti y les interesa tu perfil.

Una de las grandes ventajas de las startups es que el aprendizaje es continuo, así como la especialización en ese campo. Por contra, no se suele cobrar mucho, ya que al ser empresas que están empezando no tienen aún altos ingresos ni beneficios, por lo que los contratos suelen ser bajos, en prácticas, etc.

Analiza bien todas las posibilidades y lo que te ofrecen para trabajar en una startup, y así sabrás si en tu caso te merece la pena.