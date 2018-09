Si deseas agregar un toque de originalidad a tu terraza, o a tu jardín por la noche, entonces necesitarás un par de antorchas. Nada es más gratificante que disfrutar de la frescura de la noche, sentarse en la terraza, tal vez tomando algo a la cálida luz de una llama con amigos. En esta guía de pasos sencilla, os explicamos cómo hacer antorchas para jardín caseras.

Las antorchas para jardín que podemos encontrar en tiendas de decoración suelen estar realizadas a partir de bambú, pero lo cierto es que nosotros en casa, con una simple botella de vino, podemos hacer las nuestras siguiendo los pasos a continuación.

Materiales

Botella de cristal

Soporte de tuberías

Teflón

Abrazadera

Varilla roscada

Tapón de cobre

Tornillos

Mecha

Citronela

Pasos para hacer antorchas para jardín caseras:

Una simple botella de cristal vacía, una mecha y un poco de citronela son suficientes para crear una antorcha de jardín casera, pero tenemos que conseguir además que estas se aguanten de modo que nos puedan iluminar el jardín sin problema. De este modo, debes elegir la zona en la que vayas a colocar tu antorcha y colocar el soporte para tubería, seguido de la varilla roscada que debes colocar en el orificio central del soporte. A continuación, fijas la varilla con una tuerca y seguido, colocas otra tuerca y la abrazadera para tubos, de modo que a ellas puedas fijar la botella convertida en antorcha. El siguiente paso, consiste en preparar nuestra antorcha. Para ello, colocamos citronela hasta la mitad de la botella y metemos la mecha. Con la ayuda de una pequeña pieza de cobre, o puedes agujerear un tapón si la botella es de rosca, puedes pasar la mecha y de este modo se aguantará siempre recta e impedirás que acabe cayendo para dentro. Para ajustar bien la pieza de cobre o el tapón, y evitar que se queme, puedes cubrirlo además de un poco de teflón. Una vez tengas la antorcha lista, tan solo nos quedará el paso de colgarla. Tan solo tienes que sujetarla con la abrazadera y apretar los tornillos de modo que quede sujeta sin que haga demasiada presión ya que no queremos que el cristal se rompa. Y ¡Listo! Tan solo tenemos que encender la mecha de nuestra botella y disfrutar de la iluminación que crea en nuestro jardín por la noche.

Hacer antorchas de jardín es realmente sencillo. El paso más largo será como no, fijar los soportes y crear uno para cada una de las antorchas que necesites para la buena iluminación de tu jardín. Tenemos que añadir además que para evitar que la citronela se evapore, es mejor que tapes bien la botella cuando no la uses o que la guardes dentro de casa.