Las manchas oscuras que aparecen en la cara con los años, suelen ser bastante molestas a nivel estético. Este tipo de manchas, que recuerdan mucho a las manchas de café, pueden llegar a ser un problema para muchas personas, en especial las mujeres ya que en algunos casos pueden ser de un tamaño considerable. Veamos a continuación, paso a paso y de manera fácil, cómo quitar las manchas café de la cara.

Con la edad, y también debido a la exposición de nuestra piel al sol, es normal que aparezcan manchas oscuras en zonas como las manos, el escote, el cuello y como no, el rostro. Esta última zona suele ser más “problemática” ya que las personas que sufren de estas manchas no quieren ver su rostro marcado de esta manera. Por suerte, tenemos varios remedios caseros que son bastante efectivos.

Mascarillas para quitar las manchas café de la cara

La madre naturaleza nos ofrece muchos ingredientes que pueden resultar extremadamente efectivos contra las imperfecciones de la piel, la única recomendación es comenzar el tratamiento después del verano, a principios de octubre como ahora, cuando no nos arriesguemos a empeorar la situación debido a la exposición al sol. Aquí hay algunos remedios caseros para quitar las manchas café de la cara.

Mascarilla facial a base de limón:

Una de las mejores mascarillas faciales naturales para las manchas café de la cara consiste en preparar una mezcla con jugo de limón y yogurt natural. Mezcla el jugo de dos limones con un yogur natural blanco de 125 gramos. Aplica esta solución sobre las manchas, dejándola actuar durante media hora: el tiempo necesario para secar la mascarilla en la cara. Luego enjuaga con agua tibia. Repite esta operación todos los días, tanto por la mañana como por la noche.

Mascarilla facial a base de miel:

Esta mascarilla es especialmente adecuada para aquellas personas que además de los problemas de manchas café en el rostro tienen una piel sensible, seca y poco luminosa. Mezcla dos cucharadas de leche en polvo, dos de zumo de limón, dos cucharadas de yogur natural y cuatro de miel. Aplica la mascarilla en la cara y dejar actuar durante 15 minutos. Luego enjuaga tu cara con agua tibia

Peróxido de hidrógeno para aclarar las manchas faciales:

Otro remedio natural contra las manchas café en la cara es el peróxido de hidrógeno, que también es útil para desinfectar los poros dilatados. Para la aplicación, solo sumerge discos de algodón en una solución de 20 cl de peróxido de hidrógeno diluido en 5 cl de agua. Aplica los discos impregnados en las manchas oscuras, teniendo cuidado de tocar sin frotar excesivamente. Las manchas faciales no desaparecerán, pero el peróxido de hidrógeno debería aclararlas.

Con estos remedios podrás eliminar o aclarar estas molestas manchas pero debes tener cuidado e incluso siendo remedios naturales, tienes que asegurarte de que no haya enrojecimiento excesivo, en este caso es bueno enjuagar la piel completamente con agua corriente y consultar a tu dermatólogo para evaluar otros tratamientos convencionales. Además, no olvides siempre, proteger la piel con una crema específica para tu rostro. Además, no descuides la nutrición si bien la falta de ingesta de minerales, vitaminas y otros nutrientes necesarios para la piel puede facilitar la aparición de manchas en la cara.