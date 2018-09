Si estás parado o en situación de búsqueda de un primer trabajo, será bueno que estés apuntado al SEPE que es el servicio de demanda y gestión de empleo. Una vez te hayas apuntado tendrás que sellar regularmente tu situación de desempleo de modo que vamos a explicarte a continuación paso a paso, cómo sellar el paro por internet.

De este modo, podrás sellar el paro sin tener que acudir a una de las oficinas del SEPE, contando entre otras ventajas, con la posibilidad de ahorrarte las colas y poder sellar a lo largo de las 24 horas de la fecha en la que tienes que sellar, inclusive cuando sea festivo. Veamos entonces cómo hacerlo,

Pasos para sellar el paro por internet

Lo primero de todo es estar dado de alta en el SEPE (antiguo Inem), como demandante activo de trabajo ya sea porque estás parado tras haber trabajado cierto tiempo o porque estés buscando empleo por primera vez. Deberás acudir a una oficina del SEPE darte de alta en el servicio y allí te darán las claves de acceso para que regularmente (normalmente cada seis meses), puedas sellar el paro por internet. Una vez tengas esas claves, tendrás que entrar en la página web de empleo de tu Comunidad. Sí es cierto que el SEPE tiene su web, pero desde esta (en la sección Trámites) podrás ver cómo tienes enlaces a la de cada Comunidad Autónoma. Cuando te hayas dado de alta en el SEPE y te hayan dado las claves para sellar desde internet, verás como aparece una fecha en la que tienes que sellar ( y volviendo a lo de antes, seguramente te aparecerá la página web en la que tienes que hacerlo). Anota bien el día en el que te toca sellar porque aunque puedes hacerlo durante las 24 horas del día, es fácil que se te pase. Cuando llegue el día en concreto, debes entrar en la web en la que tienes que sellar y acceder con tu nombre de usuario y contraseña o también puede que te soliciten “datos de contraste”, es decir,que escribas tu nombre, DNI o la fecha de renovación de la demanda. Lo único que tienes que hacer entonces es seguir las indicaciones que se dan en la web y una vez hayas sellado la renovación de tu demanda de empleo, verás como desde la web se genera y descarga un documento PDF llamado DARDE o DARDO, en el que se confirma que has sellado y además aparecerá la fecha con el próximo día en el que debes renovar tu demanda de empleo. Es importante entonces que guardes este documento para no olvidarte de la fecha, o por si por cualquier motivo debes presentarlo en la oficina de empleo.

Es importante que selles el paro cada vez que te toque hacerlo ya que no solo te permite seguir pudiendo solicitar un empleo a través del Inem, sino que además en caso de no hacerlo cuando toca, perderías la antigüedad que tengas como demandante de empleo y no solo eso, en caso de estar cobrando el paro pones en riesgo el seguir cobrando ya que si se te olvida una vez no pasa nada, acudes a la oficina de empleo, expones el caso y te darán otro día para sellar, pero si dejas de sellar dos veces seguidas puedes perder tu prestación durante tres meses, si se te olvida tres meses te quedarías sin la prestación durante seis meses, y a la cuarta pierdes el derecho a cobrar pr