¿Has de hacerte una analítica y no sabes qué pasos seguir? No te preocupes y sobre todo no te pongas nervioso, porque lo único que has de hacer es seguir esta guía de pasos en la que te explicamos, cómo prepararse para un análisis de sangre.

Puede que tengas que hacerte un análisis de sangre por simple rutina o por algo específico como averiguar si por ejemplo tienes un nivel de azúcar en la sangre elevado o no, o también (en el caso de las mujeres) si hay un embarazo, pero lo cierto es que la forma de prepararse para ello es siempre la misma y es algo realmente sencillo.

Pasos para prepararse para un análisis de sangre

Lo primero de todo para prepararte para hacerte un análisis de sangre es que cenes bien la noche antes de que te haga la analítica ya que siempre debes presentarte a ella en ayunas. Todas las pruebas que investigan el metabolismo de una persona, tales como la glucosa en sangre, nitrógeno de urea en sangre, triglicéridos, colesterol y electrolitos (sodio, potasio), requieren un ayuno de aproximadamente 8 horas antes de la recogida así que cena fuerte aunque se recomienda que sea algo sin exceso de azúcares, grasas y alcohol no solo la noche antes, sino los dos días previos, mientras que la ingesta de agua siempre es posible y no influye en los resultados de los análisis. Por otro lado, es recomendable también que en los días previos, al menos dos, no efectúes una actividad física demasiado fuerte. Nos referimos a hacer ejercicio, entrenar, practicar deporte o realizar un trabajo con mucho esfuerzo físico ya que podría alterar el resultado. Si no puedes evitarlo, debes avisar al médico para que lo tenga en cuenta a la hora de interpretar los resultados. También debe considerarse que algunos medicamentos, si se toman durante un largo período, pueden afectar de manera consistente el análisis, por ejemplo, una terapia con cortisona puede conducir a aumento de la glucosa en sangre, mientras que los medicamentos para reducir el colesterol pueden alterar evidentemente, el nivel de este. Normalmente, el efecto retrocede una vez que se suspende el medicamento y, en cualquier caso, será el médico que te trate quien dé la interpretación correcta de la prueba de laboratorio, pero hemos de avisarle que estamos tomando un determinado medicamento. Por último se dice que en el caso de las mujeres, es más recomendable no hacerse un análisis de sangre mientras se tiene la menstruación ya que puede afectar a los niveles de hierro en sangre. En caso de no poder evitarlo, deberás como no, avisar a tu médico.

Esto es todo lo que se debería hacer para prepararse para una análisis de sangre, pero además tienes que descansar bien el día anterior ya que en función de la hora a la que te hagas la analítica puede que estar muchas horas sin comer nada te pase factura.