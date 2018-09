¿Tienes un acuario en casa y deseas que luzca con un estilo particular? Al margen de la importancia en cuanto a limpieza y mantenimiento del acuario, también podemos fijarnos en modos para decorarlo, de modo que sigue atento la guía de pasos a continuación para saber cómo decorar un acuario.

En función del tamaño de tu acuario, y de la cantidad de peces, o especies, que tengas dentro, y otros factores, la decoración del acuario puede variar siendo tan solo de plantas o introduciendo otros elementos decorativos así que vamos paso por paso.

Pasos para decorar un acuario

1. Sustrato

Lo primero que debe considerar es qué tipo de sustrato usar. Hay muchas opciones diferentes, ya sea un fondo arenoso, grava o piedras, incluso verás que hay sustratos de colores.

Lo más importante a tener en cuenta al elegir un sustrato son tus peces. A veces, el tipo de pez que quieras determinará qué tipo de sustrato debes usar. Si quieres peces como anguilas o pez espada, debes tener un fondo arenoso. Las anguilas pasarán la mayor parte de su tiempo en la parte inferior, y si tienes un sustrato rocoso, se frotarán los cuerpos en carne viva, lo que es malo para ellos. Si está considerando peces de agua dulce, entonces debes tener un fondo grande con arena. Se enterrarán en la arena, lo que sería casi imposible para ellos hacer de manera segura en un tanque con grava como sustrato.

Sin embargo, la arena tiene algunas desventajas ya que a la hora de limpiar el acuario te costará más y mancha más el agua, de modo que deberás cambiar el sustrato con más frecuencia.

Por otro lado lado, la grava y las piedras son opciones populares para tanques de agua dulce. Crean un aspecto natural para el tanque y son fáciles de limpiar. Son una mejor alternativa a los guijarros de vidrio coloreados que, por bonitos que sean, no son siempre la mejor opción para una pecera grande. Los guijarros de vidrio no son necesariamente malos para tus peces, simplemente no brindan tanta superficie para que colonicen las bacterias buenas. Necesitas buenas bacterias para mantener bajo control los niveles de nitrógeno en el tanque. Con el tiempo, los guijarros de vidrio se romperán, como es natural, y la grava también se erosionará. Sin embargo, los guijarros de vidrio tienen bordes más marcados, mientras que la grava se vuelve más fina. Los guijarros de vidrio son bonitos, pero no debes guiarte tan solo por como se vea el acuario así que tal vez lo mejor es colocar solo un puñado para que aporten color y poco más.

2. Plantas

Las plantas son una decoración muy popular en muchos acuarios. A algunas personas les gustan porque agregan color al tanque. Algunos las agregan porque las plantas se encuentran en muchos ambientes de agua dulce y pueden darle al tanque una sensación más natural.

La gran mayoría de los acuarios domésticos usan plantas plásticas en lugar de plantas vivas. ¿Por qué? Las plantas de plástico a menudo son más coloridas que las plantas reales, y vienen en colores que no se encuentran en la naturaleza. También son más fáciles de mantener ya que no pueden morir. Y, al igual que las plantas reales, ofrecen a los peces un lugar para esconderse.

Sin embargo, las plantas reales pueden ofrecer sistemas que las plantas falsas no pueden: pueden ayudar a mejorar la calidad del agua de su tanque, ya que las plantas necesitan usar nitrógeno y en un acuario pueden usar los productos de desecho de los peces. Esto mantiene los niveles bajos en el tanque, lo cual es una gran ventaja. Las plantas también usan CO2 (dióxido de carbono) para su respiración y emiten O2 (oxígeno) como producto de desecho. Esto es ideal para tanques domésticos, ya que la acumulación de dióxido de carbono puede ser tóxica y los niveles de oxígeno estables no solo ayudan a los peces a respirar, sino que también pueden ayudar a mantener un nivel de pH estable.

Por supuesto, las plantas artificiales tienen sus propias ventajas: no dejan caer las hojas ni mueren. Las hojas muertas y las plantas se descomponen, lo que puede causar que los niveles de nitrógeno en el tanque se disparen. Este pico puede estresar a los peces y, si es lo suficientemente alto, podrían acabar muriendo.

3. Otras decoraciones

Rocas falsas, corales y barcos hundidos, así como muchas otras rarezas, se pueden encontrar entre los elementos decorativos para cualquier tanque o acuario de peces y aunque estos artículos han sido diseñados específicamente para estar en peceras, con materiales que no se deteriorarán cuando se sumerjan en agua durante largos períodos de tiempo y tampoco afectarán a los peces, tenemos que tener en cuenta algunas cosas antes de elegirlos.

Necesitas saber exactamente qué tan grande es la parte inferior de tu acuario. También debes tener en cuenta cualquier otra cosa que puedas tener como por ejemplo el número de plantas que hayas colocado, ya que muchas personas se empeñan en colocar infinidad de cosas en el acuario cuando en realidad es mejor dejar espacio para nuestros peces. A veces apostar por lo simple es lo mejor. Una pieza grande y un par de piezas más pequeñas son todo lo que se necesita, especialmente si ya has pensado en colocar plantas.

Por otro lado, puede que hayas pensado en colocar corales y madera flotante. Esto puede ser peligroso. Si colocas estos elementos puedes agregar enfermedades o parásitos al agua del acuario. Además, perturbar los arrecifes de coral es ilegal en muchos lugares, por no mencionar que es extremadamente desaprobado en las comunidades de acuaristas y buceadores. Además el coral natural pierde su color cuando es arrancado y muere, así que ¿para qué tenerlo en el acuario?.

Tampoco es aconsejable utilizar elementos decorativos que no hayan sido creados para acuarios, en especial si son de cobre o plástico. El cobre en concreto, es tóxico para los peces y más si son de colores ya que la pintura puede desprenderse o envenenar a tu pez.

Con estas pautas ya sabrás como decorar tu acuario, aunque como ya hemos mencionado, siempre será mejor que sepas que menos es más.