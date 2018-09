Cómo sacar un taco de la pared

¿Has de pintar o empapelar las paredes de casa y te has dado cuenta de que tienes tacos de cosas que habían colgadas? ¿Has de cambiar el taco de un cuadro viejo en la pared? Sacar un taco de la pared es sin duda una tarea fácil, pero que a veces se complica si no tenemos experiencia y no sabemos por donde empezar.

Piensa que los tacos en la pared, suele clavarse de tal manera que ocupan cierta profundidad, tras haber hecho primero un agujero con el taladro. Con ello, el taco permite que podamos insertar luego un cáncamo o un clavo con el que sujetar fotos, cuadros o cualquier elemento que cuelgue de la pared, como los estantes, y que lo colgado aguante mucho tiempo, pero si has de sacar uno y no sabes cómo te lo explicamos a continuación.

Pasos para sacar un taco de la pared

Sacar un taco de la pared es una tarea realmente sencilla aunque debemos tener cuidado porque si tiramos fuerte o hacemos demasiada presión, podemos acabar rompiendo la pared o quizás haciendo el agujer más grande. Para ello sigue estos pasos: