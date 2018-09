¿Usas maquillaje a diario? Seguramente ya sabrás como elegir una base de maquillaje que sea correcta para tu tipo de piel y de calidad, pero con tantas marcas de cosmética actualmente, resulta complicado saber cómo identificar si tu maquillaje es de calidad; algo que te explicamos a continuación, en esta guía de pasos.

Cuando hablamos de maquillaje de calidad no solo nos referimos a ese maquillaje que es de grandes marcas como por ejemplo Dior, sino que también se tratará del maquillaje que aguante tiempo y sobre todo que no suponga un riesgo para nuestra piel. Por ello, no solo debes fijarte en el precio de tu maquillaje ya que hay marcas “low cost” que lanzan productos muy baratos pero que son también de calidad. Veamos entonces cómo identificar si tu maquillaje es de calidad.

Pasos para identificar si tu maquillaje es de calidad

Varios son los puntos a tener en cuenta para que sepas identificar si el maquillaje que usas o compras es o no, de calidad.