Cómo elegir plantas de interior

Recientemente os hablamos en How To, sobre Cómo cuidar plantas de interior, pero en función de como sea nuestra casa o piso quizás no todas las plantas nos sirven. Veamos a continuación, una guía de pasos para que sepas elegir plantas de interior.

Puede que pensemos que las plantas de interior lo resisten todo, y son capaces de sobrevivir en cualquier casa, pero realidad, las plantas que viven en el interior de las casas tienen las mismas necesidades de sol y de agua que el resto de las plantas, de modo que es evidente que habrán algunas que no vivirán o no crecerán bien si por ejemplo necesitan un ambiente frío o húmedo y tu casa es muy cálida o está recibiendo la luz constante del sol. Piensa además que en las casas se encienden aparatados como el aire acondicionado, o como la calefacción y también debes pensar que muchas veces, los niños dan golpes a las plantas mientras juegan o corren por casa, de modo que debes saber elegir bine tu planta de interior y con ello lograrás que la casa esté llena de plantas que crecerán sanas y en buen estado.

Pasos para elegir plantas de interior

Normalmente, cuando queremos llenar la casa con plantas de interior, solemos decantarnos por aquellas que más nos gustan o que tienen un aspecto que sirve como decoración a la casa, pero lo primero de todo para elegir este tipo de plantas es asegurarnos que la planta va a poder vivir y crecer sin problema.