¿Has recogido ropa tendida y te has dado cuenta que está llena de arrugas? Aprender cómo tender la ropa para no tener que planchar te llevará a ahorrar tiempo y sobre todo a que los tejidos de tus prendas no acaben dañados cada vez que los tiendes. Te lo explicamos todo, paso a paso, y de manera fácil.

Seguro que en más de una ocasión has sacado la ropa de la lavadora sin apenas arrugas, la tiendes, y al recogerla ves que tiene arrugas por todas partes ¿qué ha pasado? Pues al margen de que toda la ropa se arruga tras sufrir un centrifugado en la lavadora, quizás has colgado la ropa con prisa y sin pensar que por ejemplo, las pinzas producen muchas arrugas si no están colocadas de manera adecuada o que el modo en el que tiendes la ropa puede influir también.

Por otro lado, las arrugas en tejidos que están mojados apenas se notan, de modo que es posible que las veas cuando están secas y más cuando te has olvidado de recoger la colada en un día de sol. Con el aumento de la temperatura, y la incidencia del sol sobre la ropa, puede que esta acabe echa un trapo. Por ello, es importante saber cómo tender la ropa para no tener que planchar y recogerla una vez se haya secado sin que pase demasiado tiempo.

Pasos para tender la ropa para no tener que planchar

Dependiendo de como cuelgues cada prenda puedes evitar que estas acaben arrugadas de modo que guíate por lo que ahora te explicamos:

Camisetas: Comenzamos por algo sencillo, las camisetas suelen arrugarse y tener marcas de pinzas porque muchas personas las cuelgan por los hombros o incluso las colocan dobladas por la mitad en la cuerda y clavan una pinza en medio. Para evitar arrugas en esta prenda tienes dos opciones. Las cuelgas del revés, con la parte de abajo siendo sujetada por dos pinzas, una en cada extremo. O las cuelgas de lado y colocas una pinza por una punta de la manga y la otra en un extremo inferior. En ambos casos, el peso de la camiseta hará que no se formen arrugas ni marcas. Camisas: Las camisas son de las prendas que más se arrugan cuando las tendemos. Para evitarlo tienes la opción de colgar de la cuerda una percha con la camisa o por otro lado, si tienes toda una lavadora de camisas por colgar, sacudes bien cada una de ellas antes de tender, y la colocas boca abajo en el tendedero, colocando las pinzas en la parte inferior. Vestidos: En el caso de los vestidos, debes ver cómo es su diseño o si tienen mangas, o tirantes. Si tiene tirantes es mejor colgarlo de una percha. En el caso de que sea un vestido de mangas, puedes hacer tender el vestido desde la parte de arriba, colocando dos pinzas cerca del extremo del hombro y otras dos cerca del cuello para evitar que este se abra demasiado. Pantalones: Los pantalones se arrugan muchísimo sobre todo cuando son de tejidos como el algodón. Lo ideal es colgarlos de la siguiente forma: Abres el pantalón y lo colocas todo lo abierto que puedas en la cuerda sujeto con tres o cuatro pinzas de modo que el aire corra y se seque más rápido. Un truco que también te irá bien para los tejanos. Faldas: Dependiendo del tipo de falda que debas colgar deberás hacerlo de un modo u otro. Si es larga la cuelgas como los pantalones. Si es corta, la cuelgas por la cintura y colocas dos pinzas a cada extremo. Chaquetas:Si has lavado tu cazadora, chaquetón o abrigo, el mejor modo para que se seque sin arrugas es colgarlo de una percha. Lo cierto es que estas prendas suelen pesar bastante de modo que tenderlas con pinzas suele ser bastante imposible. Sábanas: Acabamos hablando de sábanas ya que son muchas las personas que odian las arrugas en estas. Tenemos que decir que a veces resulta imposible que se arruguen cuando se secan , pero lo mejor es extenderlas todo lo posible, sujetarlas con solo dos pinzas e incluso sin ellas si cuelgas la sábana por la mitad y recogerlas en cuanto estén secas sin que el sol las acabe achicharrando.

Por último te aconsejamos que si tienes alguna prenda a la que le temas las arrugas cada vez que la tiendas, es mejor que no lo hagas y recurras al truco de dejarla extendida o colgada en una percha dentro del baño. El vapor y el calor que se genera en este espacio de la casa cada vez que nos duchamos secará la prenda sin que aparezca una sola arruga.