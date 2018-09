Siempre que compramos berberechos solemos comprar los que viene en lata, pero lo cierto es que también los puedes comprar frescos de modo que su sabor será mejor aunque eso sí debes tener cuidado y asegurarte de que están limpios antes de cocinarlos. Veamos a continuación paso a paso y de manera fácil, cómo limpiar los berberechos.

Si alguna vez has ido al mercado a comprar berberechos frescos, seguramente te habrán dicho que es mejor que antes de cocinarlos, al vapor, en salsa o añadiéndolos a platos como la paella, es necesario que este rico molusco esté bien limpio, ya que suelen acumular tierra y pequeños restos marinos.El berberecho fresco tiene un sabor mucho más intenso que el berberecho en lata, pero claro como cualquier producto fresco no dura tanto tiempo de modo que en cuanto los compres, los lavas como te explicamos ahora, los cocinas y podrás disfrutar de ellos sin problema.

Pasos para limpiar los berberechos

Lo cierto es que limpiar berberechos es algo de lo más sencillo. Anota bien los pasos que te vamos a explicar a continuación ya que te servirán para poder limpiar también almejas, mejillones, y de hecho, cualquier tipo de molusco.

Lo ideal para poder limpiar berberechos correctamente es hacerlo con sal marina. Si vives cerca del mar o tienes la posibilidad de acercarte a la playa, llena un recipiente con agua marina. Una vez en casa sumerge los berberechos dentro del recipiente y los dejas ahí durante al menos media hora. Gracias al efecto de la sal marina, los berberechos soltarán toda la tierra y arena que pueden tener dentro. Solo te quedará lavar bien los berberechos con el agua del grifo y ya los puedes cocinar. En el caso de no poder recoger agua marina, puedes ejecutar el mismo remedio en casa. Tienes que llenar un recipiente con agua fría y sal gorda. Metes los berberechos dentro del recipiente y como ya te hemos explicado antes, los dejas reposar durante 30 minutos. Una vez haya pasado ese tiempo, tendrás que limpiar los berberechos de nuevo con agua fría y ya puedes cocinar tus berberechos.

Comprobamos como los berberechos son fáciles de limpiar, pero antes de aplicar los remedios que os hemos comentado, debes asegurarte que sean frescos y estén en condiciones. Cuando compras berberechos en lata no hay problema, ni de conservación y tampoco de limpieza, pero cuando son frescos, tienes que estar seguro que no emiten ningún olor “extraño” o que nos haga pensar que no están buenos. Por otro lado, si descubres en tu compra algún berberecho roto, es mejor que lo descartes ya que posiblemente no será apto para que lo cocines.