Los teléfonos móviles empiezan a funcionar mal muchas veces, como si fueran muy lentos, y una de las opciones más eficaces en esos casos es formatearlos. ¿Quieres saber cómo formatear un teléfono Samsung de diferentes maneras? Sigue leyendo y descubre los pasos para poder hacerlo de forma segura.

Cuando necesitas formatear un teléfono Samsung, es muy importante que antes de hacerlo hagas una copia de seguridad de toda tu información, fotos, contactos, etc. Si no lo haces, se perderá durante el proceso y no podrás recuperarlo a no ser que esté sincronizado con otro dispositivo.

Métodos para formatear un teléfono Samsung

Desde el menú: es el método más utilizado para formatear un teléfono Samsung, el más adecuado cuando no sabes mucho sobre el funcionamiento del teléfono y no quieres arriesgarte a tocar donde no debes. Sigue la ruta Ajustes>Cuentas>Copia de seguridad>Restauración. Elige “Restauración de datos de fábrica”>”Restablecer dispositivos”. El sistema te dará la posibilidad de realizar una copia de seguridad y de seleccionar los datos que quieres conservar al formatear. Una vez que empieza el formateo, espera a que termine y vuelve a configurar tu cuenta cuando se inicie. Desde el marcador: si ya hiciste la copia de seguridad, puedes hacer el reseteo accediendo al marcador, lo cual es sin duda mucho más rápido que todo lo anterior. Ve como si fueras a hacer una llamada y marca *2767*3855#. Dale a llamada y espera a que finalice el proceso. Ten en cuenta que este sistema no te pedirá confirmación, una vez que marques se borrarán todos los datos y se restaurará el teléfono. Desde recovery: otro de los métodos que hay para formatear el Samsung es con el Recovery, que funciona a la perfección en cualquier móvil de Android. Apaga el móvil y enciéndelo nuevamente presionando el botón de inicio y de apagado y la tecla de subir volumen, todo a la vez. Cuando el teléfono vibre, suelta la tecla de apagado y se iniciará el menú Recovery. Selecciona la opción Wipe data factory reset con el botón de bajar volumen y dale al botón de encendido. Confirma y espera a que se cargue nuevamente el dispositivo.

Todos los métodos son igualmente eficaces, se trata de elegir el que más te interese en cada caso.