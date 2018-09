Si eres de las personas interesadas en poder tener por ejemplo una página web que le genere ganancias, o en hallar el modo de ganar dinero de manera constante y durante mucho tiempo, quizás tendrías que centrar gran parte de tu esfuerzo actual en los llamados ingresos pasivos que a continuación te explicamos, en esta guía de pasos para saber cómo generar ingresos pasivos, de manera fácil.

Qué son los ingresos pasivos

Cuando hablamos de ingresos pasivos nos referimos a la ganancia que obtienes sin llevar a cabo una actividad diaria y constante. En otras palabras, si cualquier tipo de actividad se interrumpe en un momento dado, los ingresos pasivos generarán un beneficio constante.

Es lo que ocurre por ejemplo cuando compras un piso y posteriormente lo alquilas a otra persona. Esa persona deberá pagarte el alquiler por tu propiedad sin que tú tengas que hacer prácticamente nada. En el caso de las nuevas tecnologías e internet, podemos aplicar también el concepto de ingreso pasivo y de verá de modo que se pueden generar.

Pasos para generar ingresos pasivos

Si estás interesado entonces en poder generar ingresos pasivos, quizás estos pasos o pautas te puedan ayudar a lograr tu objetivo.

Crea un blog

Una de las mejores formas para generar ingresos pasivo es mediante el blogging. Sí, al principio no habrá ingresos, pero con el tiempo, comenzarás a generar un ingreso de ese blog. Eventualmente, se convertirá en una bola de nieve. Potencialmente, podrías ganar seis o siete cifras por año, a veces incluso más.

Hay algunos pasos básicos que deberás seguir antes de comenzar un blog. No te precipites de cabeza en esto sin planearlo bien primero. Los blogs en los siguientes submercados generan la mayor cantidad de dinero:

Blogs sobre citas y relaciones

Blogs relacionados con el dinero

Blogs sobre dietas y estado físico

Sin embargo, debes elegir un tema y centrar tu blog en eso. Si vas a lanzar un blog relacionado con el dinero, tal vez se trate de cómo ganar dinero online. Elige algo y especialízate. Si se trata de un blog relacionado con la dieta y la actividad física, tal vez el tema sea la dieta cetogénica, la dieta Atkins o alguna otra forma de dieta o estado físico.

Lanza un seminario web automatizado.

Los webinars son tendencia. Si está buscando crear una cantidad importante de ingresos pasivos, considera iniciar un seminario web automatizado. Sin embargo, antes de hacerlo, asegúrate de realizar ese seminario online cada semana durante un año. Una vez que tengas la conversión del webinario, automatízala.

Si te diriges a las personas adecuadas y eres capaz de crear el mensaje correcto que atraiga a tu público, es probable que ganes mucho dinero. Un seminario virtual automatizado sin embargo, implica además algunos serviciios adicionales como correos electrónicos, y posiblemente una oferta de autoliquidación.

No es tan complicado como parece. Hay muchas cosas a tener en cuenta al crear un seminario web. No es una tarea simple. Pero, cuando hacee clic, es una máquina de hacer dinero. No solo ganas dinero rápido, sino que a menudo es más de lo que había soñado.

Escribe un libro electrónico

Los libros electrónicos son también una buena fuente de ingresos pasivos, pero claro, para ello debes tener creatividad y saber cómo promocionar tu libro.

Si quieres dar un paso más, puedes crear fácilmente el libro electrónico en un audiolibro utilizando la plataforma Audible. Puedes reproducir el audiolibro tú mismo o contratar a alguien para que lo haga por ti mismo. O puedes pagar una tarifa fija o una regalía de los ingresos del audiolibro.

Dedícate al marketing online

Si te apasiona el trabajo en internet, puedes ganar bastante dinero con ingresos pasivos. Solo debes ser perseverante y dedicado a este tipo de actividad.

La idea es la de centrarte en el marketing online y lanzar una web, para la que necesitas un dominio, un hosting y servicios de TI.

Si deseas tener éxito en el marketing online, deberás considerar además los siguientes aspectos:

la elección del mercado en el que posicionarse

la elección de productos o servicios que satisfagan las necesidades de un amplio segmento de compradores

la promoción de productos y la definición de palabras clave que te ayudarán a posicionarte y atraer clientes al sitio.

Invierte en dividendos

Al margen de internet, ya diferencia de las inversiones inmobiliarias que generan ingresos pasivos a través de la venta o arrendamiento, y que requieren una inversión sustancial, los ingresos por dividendos pueden obtenerse de cualquier persona, con una inversión de tiempo y dinero relativamente pequeña.

Los pasos son muy simples:

Comienza abriendo una cuenta de un broker autorizado, paga la cantidad mínima necesaria para abrir la cuenta. Establece el monto que deseas ahorrar y compra acciones mensuales que tengan una buena reputación en lo que se refiere al pago de dividendos. De esta forma, recibirás dividendos en esas acciones cada año.

Invierte en el mercado de valores

Si tienes el conocimiento y estás bien preparados en este campo,tendrás la capacidad de obtener grandes ganancias de las primeras transacciones. La mayoría de los inversores exitosos recomiendan invertir a largo plazo porque aumentan su potencial de ingresos pasivos. La ventaja de esta actividad es que obtienes ingresos sin pasar todo el día delante del ordenador observando las cotizaciones.