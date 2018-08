Una chimenea le da un toque encantador y muy especial a cualquier ambiente, sobre todo si se trata del salón de un hogar. El problema es el humo que genera, pero por suerte es algo con fácil solución. ¿Quieres saber cómo hacer una chimenea sin humo? Sigue leyendo y verás que puedes lograrlo fácilmente.

Chimeneas sin humo

Aunque pueda parecer increíble, lo cierto es que hoy en día hay muchas chimneas que no generan humo. Esto sin duda es perfecto no solo por la contaminación, también porque cualquier persona podrá tener una en su casa, no será necesario tener el famoso hueco para la salida de humo.

Materiales necesarios

Silicona transparente

Marcos con cristal

Piedras macizas no porosas

Rejilla de cualquier tipo

Combustible para chimeneas de bioetanol

Jardinera metálica

Pasos para hacer una chimenea sin humo