Cómo instalar Windows XP

Sí, fue muy popular en su tiempo, aunque hoy ya no lo es tanto. Pero no importa, no estamos aquí para juzgarte, sino para ayudarte, y si lo que quieres es instalar Windows XP en tu Pc o portátil, aquí te decimos cómo hacerlo paso a paso, de manera sencilla y sin necesidad de tener conocimientos previos o de ser un genio de la informática.

Curiosidades de Windows XP

Windows XP es un sistema operativo de Microsoft que, curiosamente, continúa en uso, a pesar de que la compañía de software fundada por Bill Gates y Paul Allen, hace tiempo que ya no ofrece actualizaciones, por lo que el sistema presenta cierto riesgo. Un consejo, mejor prueba con el Windows 7, es el más usado, o con el atractivo y actual Windows 10, con un diseño mucho más moderno y elegante, que además incluye algunas mejoras importantes

Pasos para la instalación de Windows XP

1. Introduce el CD en el ordenador. Recuerda que éste ha de estar encendido.

2. Copia los drivers

3. A continuación aparecerá una pantalla, pulsa INTRO

4. Dale a aceptar el contrato, presiona F8

5. Particiona (presiona C) y formatea el disco duro en caso de encontrarse vacío. En caso contrario no será necesario realizar este paso. Ojo, no olvides que debes definir el tamaño de la partición, ya que de no hacerlo, ocupará todo el espacio de manera predeterminada. Pulsa INTRO para confirmar.

6. Instala Windows en la partición y en caso de haber creado más de una, elige dónde quieres hacerlo.

7. Formatea la partición. Te aparecerán dos opciones: formateo lento o formateo rápido. Elige el lento sólo si te ha entrado un virus. De no ser así, se recomienda escoger la opción rápida. Pulsa INTRO.

8. Una vez que el programa haya formateado la partición, comenzarán a copiarse los archivos en sus carpetas correspondientes.

9. Tras el reinicio comenzará la instalación de Windows XP automáticamente.

10. Verifica la configuración y modifica los datos, de ser necesario, pulsando primero “personalizar” y a continuación “detalles”. Escribe tu nombre.

11. Introduce la clave

12. Comprueba fecha, hora y zona geográfica

13. Elige configuración típica o personalizada. Se recomienda la primera.

14. Configura la conexión a internet. A continuación aparecerá la pantalla de Windows XP.

15. Se iniciará un asistente para finalizar la configuración. Pulse en “siguiente”

16. Selecciona el tipo de conexión, cable o ADSL. Si conoces los datos de conexión introdúcelos.

17. Introduce el nombre de los usuarios. Por cada uno se creará una cuenta distinta.

18. Elige si registrar tu copia de Windows o si prefieres dejarlo para más tarde.

19. Pulsa “finalizar” y verás la pantalla de bienvenida de Windows.

20. Finalmente, aparecerá el escritorio y el menú de inicio. Y ya está. ¿Ves que fácil? Ya puedes empezar a usar tu Windows XP.